Кирил Григоров: Ако киберпрестъпността беше икономика, тя ще е в Топ 5 в света

Ако киберпрестъпността беше икономика, тя ще е в Топ 5 на икономиките в света и това е тенденция, която продължава да се развива. Този коментар направи Кирил Григоров, управител на CYBERONE, в предаването "UpDate" на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му изкуственият интелект (AI) превърна хакерските атаки в глобална индустрия. Препоръката му е бизнесът спешно да промени начина си на мислене. „Киберпрестъпността вече не е занимание за самотни хакери в мазета. Тя е структурирана, мащабна и плашещо печеливша екосистема“, подчерта Григоров.

Управителят на фирмата за информационна сигурност обясни, че структурите в тъмната част на мрежата работят като технологични компании – имат различни отдели, финансов отдел, кол център, маркетинг, продажби. „На практика функционират като нормална компания, но с разликата, че вършат престъпления и не плащат данъци“, добави Григоров.

Той посочи, че тази професионализация създава модела Hacking as a Service (HaaS) и коментира, че днес не са нужни технически познания, за да „организирате атака – достатъчно е „престъпно мислене“ и бюджет, с който да наемете готови инструменти в тъмната мрежа“.

IT специалистът подчерта, че генеративният AI премахна езиковите бариери и направи фишинг атаките почти неразличими от реална комуникация. „Вече няма правописни грешки или странен синтаксис, атаките са персонализирани и автоматизирани“, поясни той.

Григоров смята, че една от най-големите опасности през 2026 г. обаче е т.нар. Shadow AI. „Shadow AI са модели, които обикновено се използват локално, в които са премахнати етичните норми. Те могат да вършат всякакъв тип престъпления, да автоматизират атаки и да създават сложни последователности от стъпки. Тепърва компаниите ще разбират колко голям проблем е това“, каза още той.

Според него изкуственият интелект е нож с две остриета. „Той е основен инструмент в защитата, позволявайки на модерните системи да разпознават аномалии в реално време, но същевременно дава мощно оръжие в ръцете на нападателите“, поясни IT експертът. И добави, че AI помага за адекватно разпознаване на сложни заплахи, но и позволява мащабиране и създаване на „дигитални пандемии“.

Григоров смята, че доверието в дигиталната комуникация е под заплаха, а единственият начин за противодействие е развиването на критично мислене.

„Трябва да се обучаваме на ежедневна база. Критичното мислене е това, което ще ни защити от фалшиви новини и измами в социалните мрежи“, настоява той.

Григоров обърна внимание, че Европа навлезе в нова регулаторна фаза, чиято цел е да постави рамки на този дигитален хаос. „Много бизнеси обаче все още гледат на директиви като NIS2 и AI Act само като на административна тежест или излишен разход“, заяви той.

Ще осигурят ли регулациите необходимите мерки на компаниите да се развиват в сигурна среда? Какво е бъдещето на киберсигурността, що се отнася до критичната инфраструктура и ежедневните услуги? Напредва ли България в киберзастраховането? Какви теми ще се обсъждат на предстоящата конференция CyberConf на 12 юни в Inter Expo Center?

Целия разговор може да гледате във видео материла на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "UpDate"може да намерите тук.