САЩ отлагат включването на DeepSeek и над 100 китайски фирми в черен списък

САЩ засега се въздържат да включат в търговския черен списък китайския стартъп за изкуствен интелект DeepSeek, производителя на чипове за памет CXMT и още над 100 други компании, определени като риск за националната сигурност, посочват двама запознати с въпроса източници. Причината е, че администрацията на президента Доналд Тръмп се опитва да избегне ескалиране на напрежението с Пекин, съобщава Ройтерс.

Междуведомствена комисия миналата година е одобрила включването на DeepSeek, CXMT и други компании в черния списък на Министерството на търговията, което се съобщава за първи път. Ройтерс също така съобщава ексклузивно за големия брой компании, които очакват публикуването на списъка.

DeepSeek, чийто евтин AI модел предизвика сензация в технологичния свят през януари 2025 г., подкрепя военните и разузнавателните операции на Китай, заяви миналата година пред Ройтерс високопоставен служител от Държавния департамент на САЩ, добавяйки, че стартъпът се е опитал да използва фиктивни компании от Югоизточна Азия, за да получи незаконен достъп до съвременни американски чипове.

Тази година Anthropic заяви, че е разкрила кампания на DeepSeek и две други китайски AI лаборатории за незаконно извличане на възможности от AI платформата ѝ Claude с цел подобряване на собствените им модели, а OpenAI предупреди законодателите, че DeepSeek е насочила вниманието си и към нейните моделите.

ChangXin Memory Technologies, най-големият производител на чипове за памет в Китай, беше определен като китайска военна компания от Министерството на отбраната при администрацията на Байдън. Министерството на търговията обмисляше да я включи в черния си списък преди повече от година.

Американските компании не могат да изпращат стоки, софтуер и технологии на фирми от списъка без лиценз, който вероятно ще им бъде отказан.

Ройтерс не е успяла да установи връзка с DeepSeek и CXMT за коментар извън обичайното работно време. Бюрото по промишлеността и сигурността към Министерството на търговията, което отговаря за т.нар. списък на субектите, не е отговорило директно на въпросите защо от миналата година не са публикувани актуализации на черния списък, нито е коментирала случаите с DeepSeek и CXMT.

Бюрото използва „много инструменти за политика и правоприлагане, включително Списъка на субектите... ежедневно, за да гарантира, че се борим срещу злонамерени субекти“, се посочва в негово изявление.

САЩ не са добавяли нови имена в списъка от октомври насам, което е най-дългият период без нови вписвания от повече от десетилетие, заяви Филип Лък, който изследва глобалните вериги на доставки в Center for Strategic and International Studies във Вашингтон.

Липсата на нови вписвания вероятно позволява на американските технологии да достигнат до противници, които биха могли да ги използват срещу САЩ, добавя той.

Няколко китайски компании бяха включени в списъка за доставка на руски дронове, които бяха иззети в Полша през септември миналата година, споделя един от източниците. Включването на тези по-малко известни компании е дори по-важно за американските доставчици, които може да не са запознати с естеството на тяхната дейност, добавя той.

Десетки други китайски компании са били идентифицирани миналата година като риск за националната сигурност поради продажбата на чипове на Nvidia⁠, подлежащи на ограничения, на китайски университети, но не са добавени в списъка, казва трети източник.

Китайски компании, които произвеждат и продават дронове и роботизирани кучета за въоръжените сили на страната, също са били избрани като потенциални цели, посочва той.