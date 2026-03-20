Стартъп финансирането в Европа никога не е било по-голямо благодарение на американските пари

Кръгът от финансиране на Ян Оберхаузер за софтуерния му стартъп n8n, базиран в Берлин, доведе до война на наддаване миналото лято. Основателят и неговият екип получиха 14 оферти. Повечето бяха от американски инвеститори, пише Bloomberg.

„Американските инвеститори определено са много по-решителни“, казва Оберхаузер. „Оценката обикновено е по-висока, а условията са по-благоприятни за основателите.“

Европейските кръгове на финансиране никога не са били по-големи. Стартъпи, създадени преди няколко месеца и без реален продукт, надхвърлят оценки от 1 млрд. долара, което някога беше символичен праг, достиган след години на упорита работа и множество кръгове на финансиране. Средната стойност на кръга на финансиране за европейски стартъп е нараснала с 32% между 2024 и 2025 г., което е най-големият скок от 2020 г. насам, когато пандемията от Covid-19 наруши събирането на средства и оценките, според данни на PitchBook.

Американските пари са двигател на тази тенденция, като инвеститорите от САЩ достигат пиково участие в европейските кръгове на финансиране. Американските инвеститори участват в една пета от кръговете, което е увеличение в сравнение с една десета преди десетилетие. Големите компании за рисков капитал разполагат с големи средства и търсят обещаващи стартиращи компании отвъд Атлантическия океан. Резултатът е повече пари и по-големи сделки в Европа - и може би част от еуфорията, която отведе оценките в САЩ до зашеметяващи висоти.

„Преди два месеца подкрепих 21-годишно момче от Източна Европа в предстартова фаза и трябваше да се състезавам с Y Combinator“, казва Жулиен Кодорниу, генерален партньор на британската компания за рискови инвестиции 20VC, говорейки за известния стартъп от Силициевата долина. „Месец по-късно основателят получи неочаквано предложение от голям американски инвеститор след 15-минутен телефонен разговор.“

Стартъпи в областта на изкуствения интелект (AI) се възползваха особено много от притока на средства. Базираната в Париж AMI, ръководена от бившия директор на изследователския отдел на Meta Platform Inc. Ян ЛеКун, наскоро събра най-голямата начална инвестиция в Европа досега – 1 млрд. долара, при оценка от 3,5 млрд. долара. Тригодишният шведски стартъп Lovable беше оценен на 6,6 млрд. долара през декември, а стартъпът Legora, занимаващ се с изкуствен интелект в областта на правото, сега е оценен на 5,5 млрд. долара след създаването си през 2023 г.

„Летях до Стокхолм шест или седем пъти, за да се срещна с Антон”, посочва Бен Флетчър, партньор във венчър фирмата Accel, който наскоро се мести в Лондон от Сан Франциско, имайки предвид главния изпълнителен директор на Lovable Антон Осика. „Тогава те не събираха средства, но когато решиха да го направят, ние имахме готово предварително споразумение.” Accel ръководеше последните кръгове на финансиране за n8n, Lovable и Legora.

Инвестиционни фирми като Lightspeed, Andreessen Horowitz и Thrive Capital събраха общо 30 млрд. долара в рамките на няколко месеца миналата година, като понякога предлагаха на стартиращи компании пари в брой, преди те официално да започнат да набират средства, за да могат да използват този капитал бързо, което доведе до завишаване на оценките. Ефектът е особено изразен в Европа, където стартъпите традиционно са по-евтини от американските си кокуренти, тъй като шансовете за придобиване или листване са по-малки. Компаниите в по-късен етап от серия E бяха оценени на средно 1,4 млрд. евро през 2025 г. в Европа, което е най-високата стойност досега и представлява ръст от 224% спрямо 2024 г.

Излизането от инвестициите е по-дългосрочен въпрос за някои от тези инвеститори, според Мат Милър, американски експерт по рисков капитал. „Възможността за излизане от инвестициите в Европа винаги е проблем, винаги има въпроси относно това колко привлекателни са компаниите за придобиване или как ще се представят на публичния пазар“, казва той.

Засега, за да се включите в гореща кръгла маса, трябва да намерите нови начини да се отличите.

„Трябва да имате нещо, не може да бъде само пари“, изтъква Кодорниу. Предимството на 20VC е Twenty Minute VC, шоу, водено от основателя на фирмата Хари Стебингс, което е било изтеглено милиони пъти.

Един от европейските инвеститори, които се включиха в кръга на n8n миналата година, беше Evantic на Милър, чиито чекове дават достъп до неговата общност от „легенди“ – опитни основатели и оператори от компании като Spotify Technology SA, Salesforce Inc. и OpenAI.

„В Европа има фондове, които не са свикнали да се конкурират с американски инвеститори на собствена територия“, казва Милър. „Трудно е да бъдеш конкурентоспособен, освен ако не разполагаш с голяма глобална история.“