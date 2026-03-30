Как Централна и Източна Европа да задържи еднорозите си, които отлитат на запад?

Естония има население от 1,4 млн. души – по-малко, отколкото са компаниите в Силициевата долина в САЩ. Въпреки това Естония може да се похвали с десет компании еднорози – стартъпи, оценени на над 1 млрд. долара, или 7,3 на милион жители. Нито една западна страна не може да се сравни с това.

Платформата за плащания Wise например струва 13 млрд. евро. Компанията за споделено пътуване Bolt изникна от същия клон, от който се появи и Skype.

Благоприятният цикъл е реален и той превърна страна с размерите на средно голям американски град в една от най-продуктивните площадки за стартиращи компании в света, пише reinvantage.org.

Според нов доклад на Виенския институт за международни икономически изследвания (wiiw), макар че центрове с висока гъстота на населението като Естония (както и Литва и Хърватия) доказват, че иновациите могат да се зародят навсякъде, пътят към превръщането им в глобален гигант често все още води на запад, дори когато корените на научноизследователската и развойна дейност остават здраво засадени в региона на Източна и Югоизточна Европа.

Голямото преместване

Между 2008 и 2021 г. близо 30% от европейските еднорози са преместили централите си в чужбина. Моделът е валиден за цяла Централна, Източна и Югоизточна Европа: регионът изгражда компании, за които останалата част от света претендира. На езика на икономиката на развитието това е изтичане на мозъци с особено добър брандинг.

Анализът на wiiw, който се основава на структурната бизнес статистика на Евростат и патентни данни от ОИСР, картографира секторната структура на малките фирми в региона – компании с между 10 и 49 служители, които като цяло са зрели стартъпи, приближаващи се до точката на пречупване, където растежът изисква или дълбок капитал, или преместване.

Това, което документът разкрива, е изключителна разпокъсаност: шепа градски клъстери генерират почти цялата иновационна стойност на региона, като територията около тях едва се регистрира.

Прага носи повече от 80% от общата стойност на стартиращите предприятия в Чехия. Вилнюс доминира в иновационния пейзаж на Литва в сравнима степен. Варшава, въпреки мащаба на Полша (страната може да се похвали с 14 еднорога, най-много в региона), се класира едва на 91-во място в глобалния индекс на градовете на StartupBlink за 2025 г., мярка за жизненост на екосистемата, а не за чиста мащабност.

Сектор по сектор

Дигиталният сектор е водещ. Според Евростат секторът на дигиталната икономика в региона отчита ръст от среден годишен темп от 5,6% между 2021 и 2024 г., като изпреварва всеки друг сектор както в краткосрочен, така и в средносрочен план.

Хърватия – страната на Infobip, еднорог в сферата на облачните комуникации, е сред най-бързо развиващите се дигитални пазари в региона. Данните за Сърбия показват краткосрочен темп на растеж на малките фирми в дигиталната икономика от 475,7%, което е или впечатляващо, или ужасяващо, в зависимост от това от какъв ъгъл се гледа на ситуацията.

