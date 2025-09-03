Случаите на GPS смущение в Източна Европа се увеличават

След като самолетът, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, претърпя смущение на GPS навигацията при приближаването си към Пловдив на 31 август, властите в страната заявиха, че сигналът вероятно е изчезнал в резултат на намеса от Русия, пише Bloomberg.

Случаите на GPS смущения се увеличиха след началото на пълномащабното нашествие на Русия в Украйна през 2022 г., особено в Източна Европа. Миналата година самолет, превозващ тогавашния министър на отбраната на Великобритания Грант Шапс, се озова в подобно положение, когато прелетя над Полша в близост до руската територия Калининград.

Проблемът е станал толкова широкоразпространен, че дори има уебсайт, който предоставя ежедневна карта на местата, засегнати от предполагаемо заглушаване на сигнала. Попитан от Financial Times за съобщенията, свързващи последния инцидент със заглушаване на GPS сигнала от Русия, говорител на Кремъл заяви, че информацията на вестника е неточна.

Пътническите самолети обикновено разчитат на GPS и други глобални технологии за сателитна навигация, за да показват на пилотите къде се намират, а европейските власти предупреждават за опасностите от изключването на тези системи.

Какво е GPS смущение?

Притежаваната от САЩ Система за глобално позициониране (GPS) използва сигнали от мрежа от сателити, за да предоставя на потребителите точни данни за местоположението, надморската височина и времето. Смартфоните, корабите и автомобилите я използват за навигация, както и пътническите самолети. Сателитите, които излъчват сигналите, се намират в средната околоземна орбита, на около 20 хил. километра над земната повърхност. GPS заглушаването използва наземни сигнали, за да блокира или преодолее относително слабите радиокомуникации, излъчвани от Космоса.

Заглушаването е различно от подправянето, друг метод за нарушаване на GPS системите, при който се излъчват неверни данни към устройствата, така че те да предоставят неточни данни за местоположението.

Кой извършва GPS заглушаване и защо?

Шофьори на таксита и камиони понякога използват GPS заглушители, за да заобикалят правилата за работното време и да избегнат проследяване. Южна Корея беше подложена на кампания за GPS заглушаване от Северна Корея през 2016 г. Има съобщения и за смущения, чиято цел е да нарушат корабоплаването в стратегически места като Ормузкия проток и Червено море.

След атаките в Израел на 7 октомври 2023 г. армията на страната започна да заглушава GPS сигналите, за да се защити от ракети и дронове, които използват сателитна навигация.

Русия започна да блокира GPS, за да се защити от все по-честите украински атаки с дронове срещу енергийната ѝ инфраструктура. Въпреки мерките поредица от удари срещу руски рафинерии временно затвориха през август към 17% от активния капацитет на страната.

Руското правителство призна, че блокира GPS сигналите, където е необходимо, за да защити националната си инфраструктура от атаки. Критици на Москва, включително редица страни членки на ЕС, твърдят, че тя е въвлечена в системна кампания за заглушаване на GPS, която е форма на хибридна война срещу съседните ѝ страни в региона.

Как GPS заглушаването блокира въздушния трафик в региона?

Естонските регулаторни органи заявиха, че 85% от полетите към страната са били засегнати от смущения, свързани с GPS, като най-малко два полета са били отклонени в балтийския регион поради заглушаването.

Полет на Ryanair от Лондон до Вилнюс през януари беше пренасочен към Варшава. През април 2024 г. полет на Finnair от Хелзинки не можа да кацне в Тарту, Естония, и беше принуден да се върне в града на заминаване. След този инцидент Finnair спря полетите си до Тарту за целия май поради GPS смущения и ги възобнови едва след като разработи нови методи за подход, основани на радиосигнали от наземни станции.

През юли Литва обвини Русия, че е организирала вълна от GPS смущения, което доведе до увеличаване с 22 пъти на подобни инциденти в сравнение с предходната година. Морският транспорт също беше нарушен.

Какво може да се направи?

Пътническите самолети разполагат с алтернативни методи за определяне на местоположението им като инерционни навигационни системи, а при липса на такива – карта, компас, хронометър. Хартиени карти бяха използвани за безопасното кацане на самолета на Фон дер Лайен.

Редица страни членки на ЕС изпратиха съвместно писмо до Европейската комисия през юни, в което призоваха за координиран отговор на смущенията в сигналите. В отговор Европейската комисия предложи поредица от действия, включително ускорено внедряване на услуги, устойчиви на смущения, и модернизиране на навигационната инфраструктура.