Българските власти потвърдиха за проблем със самолета на Урсула фон дер Лайен

Българските власти потвърдиха, че по време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив е имало неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета.

От пресслужбата към Министерски съвет посочват, че с цел осигуряване безопасността на полета от Ръководство въздушно движение (РВД) незабавно са предложили алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства.

От правителството добавят, че наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.

Според по-ранни съобщения на Bloomberg, българските власти са установили, че инцидентът със заглушаването на сигнала към самолета вероятно е бил иницииран от Русия. Това беше посочено и в по-ранна публикация на Financial Times.

„Добре осъзнаваме, че заплахите и сплашването са редовен компонент от враждебните действия на Русия“, заяви говорител на ЕК, цитиран от медията.

От МС изтъкват, че не се е наложило пренасочване на полета като по предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК кацането е било предвидено на летище Пловдив. Самолетът, превозващ Фон дер Лайен, е бил нает от ЕК.

Председателят на ЕК е на обиколка в страните членки на ЕС от Източна Европа, за да обсъди напредъка в изграждането на военна инфраструктура за противодействие на руската агресия. Като част от усилията блокът въвежда механизъм за отпускане на заеми в размер на 150 млрд. евро за финансиране на разходите за отбрана.

В неделя Фон дер Лайен пристигна в България, за да посети заедно с премиера Росен Желязков "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България, съобщава ТАСС. „Вашата информация е невярна“, заяви Песков в отговор на въпрос на Financial Times.

Инцидентите със заглушаване на GPS сигнали са се увеличили значително в цяла Европа, откакто президентът на Русия Владимир Путин стартира своята инвазия в Украйна през 2022 г.

Голяма част от тези инциденти са регистрирани в региона на Балтийско море. Естонският въздушен регулатор заяви, че 85% от полетите в страната са се сблъсквали с подобно смущения. Съобщава се и за бързо увеличение на умишленото предаване на погрешни координати, практика, известна като „спуфинг“.