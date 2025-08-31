IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Фон дер Лайен: България активно допринася за отбраната и сигурността на Украйна и Европа

За нас е важно да осигуряваме всички гаранции за сигурност, каза премиерът Росен Желязков

20:07 | 31.08.25 г.
Снимка: Антон Станков, БГНЕС
Снимка: Антон Станков, БГНЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот. В предприятието се проведе среща, в която участваха и министърът на отбраната Атанас Запрянов, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателят на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.

"Бялата книга" и механизмът Safe са тази предпоставка, която от началото на тази година дава ясни перспективи за развитието на индустриалните отбранителни капацитети, а това за България означава технологичен трансфер и много възможности, които ще повишат и конкурентоспособността на българската икономика, каза министър-председателят. Той допълни, че е важно като черноморска страна България да осигурява всички гаранции за сигурност.

България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, за което ви благодаря, каза Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ в страната се произвеждат големи количества боеприпаси и снаряди, които подкрепят Украйна и борбата ѝ за свобода. Приносът на България е повод не само за национална, но и за европейска гордост, отбеляза председателят на ЕК. Тя посочи, че от началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, са идвали от България. Затова благодаря преди всичко и най-вече за вашата непоколебима подкрепа за нашата смела съседка и партньор Украйна, каза фон дер Лайен. 

"Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да не те нападат. Ако когато цяла Европа се модернизира и произвежда нови оръжия, ние не сме през механизма Safe, след няколко години нашето производство няма да има къде да отива", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. 

През целия ден членове и симпатизанти на политическите партии "Възраждане" и "Величие" през целия ден протестираха пред ВМЗ във връзка с визитата на Урсула фон дер Лайен и блокираха за няколко часа Подбалканския път. 

Урсула фон дер Лайен е в България в рамките на обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха преди дни от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус, се отбелязва в съобщението.

Последна актуализация: 22:53 | 31.08.25 г.
Росен Желязков Урсула фон дер Лайен ВМЗ-Сопот
10
rate up comment 3 rate down comment 0
Solar Power
преди 1 час
До: matizaТой алдито какво да улучи. Пускат му разни пръъъднии на фейса и той копи пейст. Хахахах. Изобщо не е в час ама никак ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
9
rate up comment 2 rate down comment 0
Solar Power
преди 1 час
До: aldyкопейката ако беше патриот истински БЪЛГАРИН първо щеше да отвори и прочете какво пишат ЛЕВСКИ, БОТЕВ и РАКОВСКИ за рашката растация. ХХАХАХАХАХ ! Пълен раски продажник !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 3 rate down comment 0
Solar Power
преди 1 час
До: гъбкоГъбко правим патрони за Украйна и за рашката пендерастация :) Продаваме и на двете страни.Фабриките работят на трисменен режим заплатите са стартови по 3000. Какво по хубаво за БЪЛГАРИЯ ?!?!?! Не за рашката растация а за БЪЛГАРИЯ :)))) Ама ти какво да ти говоря теб те интересува само перастацията. Ххахахахах ! българин :) Хаххаха пълна смешка. Ходи на ШИПКА и виж кой умря за твоята СВОБОДА ! Чети по паметниците. *** !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 1 rate down comment 1
matiza
преди 1 час
До: MvnJАко копейката беше наистина патриот, за какъвто се представя, щеше да се радва, че българските заводи от този бранш работят на три смени нон стоп, че намират пазар, че хората имат работа и добри заплатиХич нямаше да му мисли колко *** са намерили покой от тази продукция : )))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 3 rate down comment 1
MvnJ
преди 1 час
До: matizaКопейката се прави, че не е чувал за трансгранични водни ресурси. И не задава въпроса защо не пресущаваме Дунав, за да се напои половин България, нито се пита защо не го правят другите държави по течението. Виж ако р. Арда свършваше някъде край Масква, всички *** като него, щяха да са наредени като жив плет по поречието и да вардят някой да не отнесе кофа с вода. Дори щяха да допринасят със сълзите си реката да е по-пълноводна.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 3 rate down comment 1
matiza
преди 2 часа
До: aldy Първо кажи колко язовира пълни Арда преди границата с Гърция??? Нещо не си улучил с този пример
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 15 rate down comment 6
aldy
преди 4 часа
България няма собствени интереси. Затова водите от Арда и другите реки не се използват за задоволяване на водните нужди на страната, а се дават на Гърция, която си осигурява напояването на земеделските земи. А у нас суша и забрана за поливане.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 16 rate down comment 7
aldy
преди 4 часа
България е момче за всичко - прислуга на външно повикване. Тя няма собствени интереси, освен тия на главанаците начело на държавата, "елита" дорде не речеш. Малко ме е гнус за тях, ама това е положението.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 13 rate down comment 7
Slavi.13
преди 5 часа
Урусла "ваксината" и Роско "водопада" , каква идилия....
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 9 rate down comment 10
гъбко
преди 5 часа
Корнелия кво рече : нито един патрон ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още