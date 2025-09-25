Арх. Весела Мирянова: Жилищният пазар в София ще остане активен, а строителството – бурно

Как се промени жилищното строителство у нас през последните десет години, какво търсят купувачите и какви са новите проекти на АРТЕКС - разговаряме с арх. Весела Мирянова, председател на Съвета на директорите и мажоритарен собственик на компанията. Изпълнителният директор на АРТЕКС арх. Пламен Мирянов ще е един от лекторите в форума Construction of Tomorrow, организиран от Investor.bg и Imoti.net на 30 септември.

- Как бихте определили 2025 година дотук за жилищния пазар в София? Какво определя силната активност на пазара, ако се съди по броя на изповяданите сделки с имоти?

- Българинът, както знаем, винаги има желание да купи жилище. Но да, при много клиенти мисълта за въвеждането на еврото действително ускори реализирането на отдавнашни планове за сдобиване с първо жилище. Други не виждат по-стабилна инвестиция от тази, а специално клиентите на АРТЕКС са се уверили в силно нарастващата ѝ стойност.

При нас идват и хора, които просто искат да живеят още по-добре: в по-зелена среда, в по-качествено построено жилище, в красива сграда с магазини, услуги, места за спорт и т.н. Обикновено отдават старото си жилище под наем или го продават.

Специфична група са българите, живели в чужбина, които се завръщат и търсят световните стандарти по отношение на имотите и у нас. Можем да очакваме тази група да се увеличава, стимулирайки и този сегмент на пазара.

Арх. Весела Мирянова Снимка: Личен архив Арх. Весела Мирянова е съосновател, председател на Съвета на директорите и мажоритарен собственик на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД. За да реализира мечтата си да отвежда хората до техния нов дом, тя учи в Строителния техникум „Христо Ботев“ и във Висшия институт по архитектура и строителство, завършвайки ги с отличие. Специализира в областта на финансите, маркетинга и социалната ангажираност на компаниите. Член е на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата, на УС на Клуба на жените предприемачи и мениджъри, както и на други професионални и благотворителни организации. Въпреки многобройните си ангажименти арх. Мирянова никога не е мразила понеделниците, защото срещите с клиентите я зареждат с нови дози енергия, а екипът на АРТЕКС – с увереност. Убедена е, че архитектурата се извисява само когато става по-хуманна, по-духовна и по-природосъобразна. Един такъв връх може да бъде и къщичка от камък и глина, и небостъргач от дърво.

- Бихте ли разказали за основните проекти, в които инвестирате в момента?

- Изключително сме ентусиазирани от пилотния си проект в партньорство с Billa в „Младост“, на бул. „Александър Малинов“ и бул. „Андрей Ляпчев“. АРТЕКС не само може да предложи раздвижена, модерна, многофункционална сграда, голяма част от която отворена за спорт, пазаруване, отдих за всички, но и да превърне в зеленина, на която ще се радват толкова хора, сегашните хиляди квадратни метри асфалтов паркинг, нагорещен и безлюден. Радост и гордост за нас е, че с новия буферен паркинг ще улесним и насърчим ползването на метрото, а със създадените и дарени от нас ясла, детска градина и детски терапевтичен център ще помогнем и на много семейства.

Друга реализация е комплекс „Озарение“ близо до „Камбаните“, в което с първия дъх може да се усети и благодатността на мястото, и благотворността на екологичните принципи на изграждането му. Свободно стоящите еднофамилни къщи осигуряват лично пространство, зелена среда и много място за игри на децата.

На бул. „Асен Йорданов“ 20-етажната сграда „Висина“ ще съживи промишлено-индустриалната зона на „Слатина“ с новите хора тук и със съпътстващите бизнес инициативи, спортни и културни събития. Първо обаче „Висина“ ще привлече погледите с бухналата си зеленина по хоризонтала и вертикала, проектирана и поддържана от АРТЕКС.

И разбира се, „Златен век“. За нашите клиенти този архитектурен комплекс ще бъде дом, а за всички жители и гости на София – придобивка. Той ще предлага неизброими тук възможности на хората да се докоснат до съхранени паметници на културното и духовното ни наследство, да посещават представления, да творят в школи и ателиета, да четат в библиотеката, да спортуват и да отдъхват на приятни места. И разбира се, така да се докоснат до „Златен век“ като връх в развитието на българската архитектура и строителството.

- Какви нови проекти планирате, на какви локации са те и кои са основните фактори, които вземате предвид при избора на локация?

- Подбираме терени до широки, добре осветени булеварди и с добри възможности на обществения транспорт.

Изключително ценим близостта на парк, защото така можем да направим зелена и/или велосипедна връзка на сградата с него и да я впишем в средата ѝ като наистина „зелен“ съсед. Впрочем с всяка сграда даваме своя принос в облагородяването и поддръжката на инфраструктурата.

Насочваме се и в зони в полите на Витоша с прекрасен изглед, някои от които са в близост до термални извори. Селища като „Озарение“ например ще предоставят възможност за живот „като на село“ на минути от широкия център на града.

Публично-частното партньорство, което в момента имаме съвместно с „Билла“, разкрива как можем да участваме в решаването на проблемите на града, които далеч надхвърлят сградостроителството.

А уплътняването на градската тъкан тъкмо там, където има нужда от хора, зеленина, бизнес активност – в пренебрегвани досега индустриални зони – разкрива пред АРТЕКС нови перспективи.

- Как се промени жилищното строителство в сравнение с преди десет години например? Какви са основните нови тенденции?

- Зелено, енергоефективно, устойчиво. Следствията от тези принципи – принципи, не благопожелания! – са всепроникващи и все повече от тях стават задължителни. Оптималното и щадящо околната среда избиране на терен и ситуиране на сградните тела е само началото. Все повече ще се инкорпорират естествени материали. Да вземем например CLT, многослойните панели от масивна дървесина, които не само ускоряват и оптимизират строителството, не само правят възможни изобретателни архитектурни замисли, но и се отразяват благотворно на микроклимата. Дограмата днес е космическа в сравнение с тази от десетилетия не заради самоцелно желание за иновации, а защото става все по-горещо времето и все-скъпо – охлаждането.

Добре направената сграда днес учи на пестене, на рециклиране и най-важното: улеснява това поведение.

АРТЕКС влага огромни ресурси в проучването и прилагането на най-актуалните и най-нужните в нашата среда технологии, които, наглед парадоксално, да ни върнат към природосъобразния и бих казала, природоотговорния начин на живот.

- Предпочитанията на купувачите вероятно също се изменят. Какъв е обобщеният образ на типичния купувач на жилище в София в момента и какво държи непременно да открие в бъдещия си дом?

- Клиентът днес не е склонен на компромиси и мисли в перспектива. Например купува 4-стайно или 5-стайно жилище, в което вече сме заложили възможности да се раздели на две по-малки, когато, да кажем, децата пораснат.

От фасадата се очаква уникална и благородна визия, от споделените площи – стил и в най-малкия детайл и най-вече – удобства и безупречна функционалност. Вече например съвсем не е достатъчно да се подслони автомобилът. Мисли се за детската количка, велосипеда, тротинетката... Нежелани са компромисите с функционалните схеми и така трябва да бъде. Очаква се например спалнята да е просторна и към нея да има баня.

Цени се зеленината: близостта до парк или наличие на зелени площи, които ние създаваме и поддържаме. Затова и са толкова търсени жилища в сгради с контролиран достъп, в които има собствен парк. Наличието на ясла, детска градина, училище в района не е ново изискване, разбира се, но сега все повече се засилва търсенето на възможности за спорт, на услуги, на доставки на прясно приготвена храна дори.

И все пак, заради стотиците си разговори за закупуване на жилище знам, че клиентът срещу мен никога не е „типичният“. Винаги има някаква специфична потребност или желание и ако се удовлетворят, хубавото жилище става прекрасно.

- Какво е вашето определение за качествено жилищно строителство?

- Качеството трябва да присъства в еднаква – и много висока степен! - във всеки квадратен и кубичен сантиметър на сградата, във, всичко прилежащо към нея, и във всеки час от експлоатацията им. Високото качество на който и да е елемент не може да компенсира липсата му в друг.

Истинската проверка за таланта на архитекта и на безупречността на строителя не е фасадата. Нивото на изобретателност, на добросъвестност, на финес трябва да го има и в стълбищните площадки, и в дискретната инсталация на климатиците, и в паркинга. Да не говорим за оптималната ослънченост или за разпределението на жилищната площ, което ми е вечна болна тема.

Качественото жилище днес осигурява актуалните стандарти в света за микроклимат, топлоизолация, шумоизолация и естествено, за енерогефективност.

Но ако все пак трябва да дам възможно най-кратката дефиниция за доброто жилищно строителство днес, тогава ще изтъкна два негови белега.

Първо, качеството на живот на обитателите се повишава чувствително в сравнение с това от предишния им дом. Второ, но не по значимост, районът на сградата се разхубавява, раззеленява и се сдобива с ново място за пазаруване, услуги, спорт, почивка.

- Доколко проектите, които се изпълняват в София през последните години, отговарят на това определение, каква е вашата оценка?

- Погледнете какво може, за съжаление, да се случи днес: да дойде инвеститор, да наеме едно проектантско бюро, после строителна бригада, после… Общото между тези звена може да се окаже единствено инвеститорът, който, меко казано, не е експерт в архитектурата или строителството.

Само един пример за последиците от подобна липса на съгласуваност и активна комуникация: инсталациите не са направени "в пакет", тоест липсва изрядна система, последователност и знание за предишните и следващите действия. Е, за да минат все пак инсталационните шрангове, може някой да вземе решение да надупчи плочата и на четири места. Това обаче компрометира нейната носимоспособност и конструкцията на сградата като цяло. Професионализмът при проектирането на една сграда задължително изисква стиковането на всички специалности с водещата и обединяваща роля на нейния архитект.

Ако в една сфера се втурват хора и компании от съвсем различна дотогава сфера на дейност, защото има „бум“, а те искат да направят своя „удар“, няма как да има високо качество.

За да се върна на въпроса ви, уви, според мен не повече от 20% от предлаганите жилища отговарят на разбирането ми за качество.

- Какво да очакваме от жилищния пазар в София до края на годината?

Пазарът ще продължава да бъде активен, а строителството – бурно. Ако това е съпроводено с увеличаване на взискателността на клиентите и на професионалната себевзискателност на всички в архитектурно-строителния сектор, тогава тенденцията е положителна за всички.

