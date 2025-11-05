Цветан Алексиев: "Сирма Груп Холдинг" инвестира интензивно в изкуствен интелект

На 11 ноември 2025 г. София ще бъде домакин на 14-ото издание на Investor Finance Forum – най-голямата среща на финансовата и инвестиционната общност у нас. Тя се организира от Investor.bg и ще събере водещи икономисти, банкери и инвеститори, които ще обсъдят глобалните тенденции, финтех иновациите и новите възможности за растеж. Повече информация за програмата, лекторите и безплатната регистрация за събитието може да откриете на Investor Media PRO.

Защо „Сирма Груп Холдинг“ подготвя листването си и на борсата във Франкфурт, как двойното листване ще подпомогне дългосрочните цели на компанията и какви са следващите ѝ стратегически стъпки – попитахме нейния изпълнителен директор Цветан Алексиев, който е сред участниците във форума.

- Г-н Алексиев, какви са основните стратегически мотиви зад решението на „Сирма Груп Холдинг“ да се листне едновременно на борсата във Франкфурт и на Българската фондова борса (БФБ)?

- Точно този месец се навършват 10 години от листването на „Сирма Груп Холдинг“ на българската фондова борса. Капиталът, който ни предостави местната инвестиционна общност, помогна на „Сирма“ да развие своята дейност значително, да навлезе на нови пазари, да увеличи своите приходи и печалба.

За този период приходите ни са нараснали от малко над 30 млн. лева (2015 г.) до над 100 млн. лв. през 2024 г. Това е повече от трикратен ръст. Очакваме резултатите за 2025 г. да са още по-високи.

Този ръст е резултат от финансирането, получено чрез Българската фондова борса (БФБ), и нашата упорита работа. Вярваме, че и нашите инвеститори на БФБ също са останали доволни от постигнатите резултати и изплатените дивиденти. Въпреки че казвам това, трябва да отбележим, че винаги може още. И точно това възнамеряваме да направим.

Цветан Алексиев Цветан Алексиев е технологичен визионер, пионер в областта на изкуствения интелект и изпълнителен директор на "Сирма Груп Холдинг" от 2002 г. Присъединява се към "Сирма" през 1993 г. като софтуерен инженер и бързо се доказва като технологичен и бизнес лидер. В ролята си на изпълнителен директор на "Сирма", съществено допринася за стратегията и успешното развитие на групата, както и консолидирането на дъщерните й дружества под единен бранд. Под негово ръководство "Сирма" се разрасна, увеличи присъствието си на международни пазари като САЩ, Великобритания, Европа и се утвърди като най-голямата българска ИТ група и значим технологичен конгломерат в Югоизточна Европа.

Нашата мисия е да помагаме на организациите да станат по-конкурентоспособни и ефективни чрез прилагане на най-новите технологии. Както нашият слоган подсказва: да интегрираме технологиите в живота. Преди повече от 33 години ние основахме Sirma AI (Сега Sirma Group Holding) с една мечта - да правим технологии, свързани с изкуствен интелект. И ние, и изкуственият интелект изминахме дълъг път оттогава.

Днес „изкуствен интелект“ е името на новата технологична революция, а нашата амбиция е да бъдем лидери на европейския пазар в трансформацията на организациите. Ние инвестирахме в разработката на високотехнологична agentic AI платформа – Sirma.AI Enterprise, в която концентрирахме десетилетия опит в корпоративни системи, изкуствен интелект, сигурност, индустриални специфики. Както много години сме правили, и тук ние се опитваме да бъдем една крачка пред директните ни конкуренти, като предоставяме на клиентите ни възможността да работят по-лесно, по-точно и по-сигурно с изкуствен интелект.

Опитът и технологиите ни в AI, дълбоката ни индустриална експертиза в стратегическите ни вертикали – BFSI, транспорт и логистика, хотелиерство, здравеопазване, индустриални системи, публичен сектор, ни поставят в много изгодна позиция да навлезем силно в изоставащата (от САЩ и Китай) Европа във внедряване на изкуствения интелект.

Ние планираме да продължим да растем и да помагаме на все повече организации. Устремени към постигане на 100 млн. евро приходи в близките 3 години, явно ще се нуждаем и от по-голям финансов пазар. Сегментът EuroBridge, усилията на БФБ за осигуряване на достъп до по-голям пазар на емитентите и не на последно място – съдействието на самата фондова борса във Франкфурт, дават възможност за достъп именно до такъв по-голям, по-развит и по-ликвиден пазар.

- Как очаквате двойното листване да подпомогне дългосрочните цели на компанията – например в достъпа до капитал, международното разпознаване или партньорствата?

- Ползите от двойното листване на Сирма на Българската фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange﻿ са многобройни. В краткосрочен план очакваме по-скоро маркетингов ефект. Винаги ни е помагало в бизнеса само споменаването, че сме публична компания на БФБ. Всеки знае, че изискванията към, контролът на и надеждността на публичните дружества са завишени. Листването на нашите акции на една от най-големите борси на континента ще засили този маркетингов ефект. Ще се увеличи разпознаваемостта и доверието в бранда на компанията. Това значително ще подобри корпоративния имидж пред клиенти, партньори и институционални заинтересовани страни. Двойното листване дава положителни сигнали за силно корпоративно управление, финансова стабилност и международни амбиции.

Второ, листването на по-голям пазар като Frankfurt Stock Exchange﻿ ще повиши ликвидността на акциите на „Сирма Груп Холдинг“, което ще намали резките колебания на цените и ще подобри пазарната оценка. Ликвидността на българския фондов пазар е по-ограничена, затова достъпът до по-ликвиден пазар като Frankfurt Stock Exchange﻿ е стратегическо предимство.

Трето, платформата EuroBridge, която позволява двойното листване, стимулира растежа, като свързва компанията с повече инвеститори, партньори и нови бизнес възможности. Това води до възможности за бизнес партньорства и навлизане на нови пазари.

Накрая, в малко по-дългосрочен хоризонт, листнатите на EuroBridge компании имат достъп до глобалните финансови пазари и могат да привличат капитал от широка база инвеститори в момента, когато им е необходим. За „Сирма“ тази възможност е стратегически важна за бъдещето.

През 2027-2028 година ние планираме да наберем допълнителен капитал, който ще подхрани последващата ни експанзия – придобиване на нови компании и все по-силно позициониране в процеса на европейската AI трансформация.

Тези аргументи подкрепят решението на „Сирма Груп Холдинг“ за двойно листване, което се очаква да бъде завършено в началото на 2026 г.

- Как двойното листване може да повлияе на ликвидността на акциите на „Сирма Груп Холдинг“ и на пазарната ѝ капитализация?

- Фондовите борси се сравняват по няколко критерия. Нека разгледаме техните стойности за двете борси – БФБ и ФФБ:

• Пазарната капитализация на БФБ е около 6,5 милиарда евро, докато ФФБ е с пазарна капитализация от 6,8 трилиона евро – над 1000 пъти повече;

• Броят на листнати компании на БФБ е около 230, докато на ФФБ броят е 3900 – приблизително 170 пъти повече;

• Обемът на търговията на БФБ се очаква да бъде около 630 милиона ценни книги през 2025 г., докато на пода на ФФБ този обем МЕСЕЧНО надхвърля стотици милиарди;

• Стойността на търговията с ценни книги на БФБ се очаква да достигне до 1 милиард през 2025 г., докато този на ФФБ и Xetra се очаква да надхвърли 1 трилион евро.

БФБ е динамично развиващ се пазар, като само през 2025 г. се очаква неговата ликвидност да нарасне с цели 60% спрямо 2024 г. Същевременно горните сравнения подсказват за много по-голямата ликвидност, която предлага ФФБ. Листването на акциите на „Сирма“ на този пазар ще увеличи и ликвидността на тях. При по-висока ликвидност и премахнати бариери за търговия (каквито някои инвеститори имат за по-малките фондови пазари в Източна Европа) вярваме, че и пазарната капитализация на "Сирма" ще нарасне – евентуално изравнявайки се ако не със световните, то поне с европейските показатели в тази област.

- Какви са очакванията Ви по отношение на интереса на европейските и други чуждестранни инвеститори към акциите на „Сирма Груп Холдинг“ с излизането им на борсата във Франкфурт?

- Нямаме очаквания за бърза разпознаваемост. От нашия пазар знаем, че за постигането на доверие трябва дълга, неуморна и систематична работа. Вярваме, че ще заслужим този интерес в близките 2-3 години. Постигането на това доверие ще бъде последвано от финансов интерес.

- Срещнахте ли и ако да – какви, технологични и регулаторни предизвикателства при реализирането на двойното листване и свързването с борсата във Франкфурт? Как протича процесът стъпка по стъпка?

- Листването на всяка борса е предизвикателство, а спазването на изискванията и на двете борси едновременно, както и подготовката на всички необходими документи, изискват сериозни усилия. Нашите ръководители и експерти ще трябва да отделят значително време за организация, комуникация с регулаторите и инвеститорите, както и за поддържане на пълно съответствие с всички стандарти за разкриване на информация.

Също така предизвикателство представлява ниската разпознаваемост на „Сирма Груп Холдинг“ сред инвеститорите във Франкфурт﻿. Въпреки че имаме много клиенти в региона DACH (Германия, Швейцария, Австрия - б.ред.) ﻿, компанията не е добре позната като възможност за инвестиция.

Разходите за двойното листване също не са малки. Освен директните такси към борсата във Франкфурт﻿ и към нашите инвестиционни посредници, има и множество допълнителни начални и ежегодни разходи за поддържането на емисията.

От техническа гледна точка съществуват специфични трудности. Търговията и клирингът се извършват чрез различни системи — EurexClear﻿ в Германия и Централен депозитар в България, които трябва да бъдат интегрирани и да комуникират помежду си. Това изисква административна и техническа подготовка.

Въпреки всички тези предизвикателства законодателството в България по отношение на емисионния процес е в пълен синхрон с европейските изисквания. В „Сирма“ през последните 10 години сме положили значителни усилия за стриктното и осъзнато спазване на регулаторната рамка. Като част от „Премиум сегмента“ на БФБ, „Сирма“ отчита своите резултати двуезично вече повече от 7 години. Всичко това ни помага по пътя към Франкфурт, където изискванията са сходни – езиково и регулаторно.

Ние сме уверени че с подкрепата на нашите консултанти от „Експат” и съдействието на БФБ, ще преодолеем всички предизвикателства и ще постигнем най-доброто решение за инвеститорите.

- Как смятате, че сегментът EuroBridge променя възприятията за българския капиталов пазар сред чуждестранните инвеститори?

- Прави ни част от по-голямо семейство.

- Какви са следващите стратегически стъпки за „Сирма Груп Холдинг“ след Франкфурт – в посока растеж, нови пазари, иновации?

- Двойното листване на нашите акции е само една от стратегическите стъпки на „Сирма”, които следва да осигурят споменатите по-горе ползи. Органичният растеж и растежът чрез придобивания винаги е на дневен ред. Този ръст „Сирма” постига именно чрез усвояване на всички технологични новости и прилагане на иновативни решения на пазарите, където продаваме нашите услуги и решения.

В момента инвестираме много агресивно в изкуствен интелект - в Sirma.AI Enterprise, в много индустриално-специфични вертикални решения, свързани с изкуствен интелект. Технологичната ни стратегия е да започнем в близко бъдеще да предлагаме на клиентите ни изграждане на Enterprise AI Core – основана на нашата платформа екосистема от агенти, локални модели, работни процеси, инструменти, които да формират AI компонента от симбиотичната единица от хора и AI, в която ще се трансформират организациите.

Непрекъснато търсим нови пазари за развитие. Това може да са нови вертикали на специализация на дружества, които придобиваме (какъвто беше случаят със „Сайънт”) или нови географски пазари, както наскоро оповестихме с новото ни дружество в Дубай. Както се казва „хубавото предстои“.

- Защо подкрепяте INVESTOR FINANCE FORUM?

- Инвестор.БГ е една от водещите платформи на инвестиционната общност, а нейното събитие Investor Finance Forum е кулминацията на инвестиционните събития през годината. Откакто „Сирма” е публично дружество, винаги сме подкрепяли Investor Finance Forum, често сме участвали и пряко в различни панели. Вярваме, че форумът се е превърнал в място за обсъждане на злободневните теми пред инвестиционната общност в България.