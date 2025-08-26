Украйна показа малки управляеми авиобомби, произведени на 3D-принтери

Украйна изглежда е разработила нов продукт - малка управляема авиобомба, която вероятно ще се използва за дронове, пише украинското издание Defense Express, анализирайки видео от изложение на нови оръжейни технологии, посетено от украинския президент Володимир Зеленски и канадския премиер Марк Карни в неделя.

Военните експерти отбелязват, че бомбата прилича на турската разработка MAM-L, предназначена за дроновете Bayraktar. Корпусът и стабилизаторите ѝ очевидно са изработени на 3D-принтер (за разлика от турската бомба, които са направени от метал). Това обаче опростява производството и прави насочващата система най-сложната и скъпа част от оръжието. По тази причина е и предположението, че тези боеприпаси ще бъдат използвани за дронове.

Скрийншот/https://x.com/ZelenskyyUa

Официално съобщение за новата разработка няма.

Наземните дронове в някои случаи могат да заместят fpv-дроновете

Видеото от изложението показа и наземни дронове и безпилотни системи, които Украйна разработва със средства от съюзниците. Business Insider отбелязва, че има успешно проведени тестове на наземни дронове, които могат да осигурят логистиката на бойното поле, евакуират ранени войници, разминират и минират, както и извършват разузнавателни дейности.

Украински военни коментират пред изданието, че наземните дронове могат да носят повече експлозиви от fpv-дроновете, да стигнат много близо до вражеските позиции, където да се взривят. И реално са най-обещаващи в тази своя дейност, защото внезапна загуба на сигнала може да остави дрона, превозващ ранен войник например, на открито и без възможност за извеждането му. Дори и тревата може да провали разузнавателната мисия на наземните дронове.

Но технологиите се развиват почти в реално време и производителите, а и войниците търсят начин да направят работата им по-ефективна, допълва още изданието.

По време на посещението си в Украйна канадският премиер Марк Карни съобщи, че страната му ще инвестира повече 1 млрд. долара в местното производство на дронове и друго оръжие, което е част от гаранциите за сигурност, които разработват съюзниците за Украйна.

Кой ще контролира спазването на примирието?

Един от основните въпроси, свързани с гаранциите за сигурност на Украйна, е кой ще контролира спазването на примирието и че Русия няма да нападне отново, посочи украинският президент Володимир Зеленски по време на брифинг след среща с премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре в Киев. "Няма да навлизам в детайли - има технологии и държави, които могат да извършват този мониторинг", категоричен беше той.

В последните дни гаранциите за сигурност се обсъждат много активно на всякакви нива между съюзниците, включително и от военните, потвърди още украинският президент след среща с вицеканцлера и министър на финансите на Германия Ларс Клингбайл, който също посети Украйна в понеделник и потвърди, че Германия ще осигурява по 9 млрд. евро годишно в помощ на Киев.

От коментарите на европейските лидери след срещата с Доналд Тръмп в началото на миналата седмица стана ясно, че основната гаранция за Украйна ще бъде нейната армия. Силната армия се нуждае от финансиране, поясни сега Зеленски и уточни, че съюзниците ще подкрепят украинските военни с обучения, въоръжение, включително и чрез съвместно производство на оръжия и дронове с украински компании.

По програмата за покупката на оръжия за Украйна се очакват по 1 млрд. долара месечно. Тези средства ще се насочат към покупката на системи за противовъздушна отбрана (Patriot и NASAMS, обещани от Норвегия), бойна авиация, предоставяне на разузнавателни данни и т.н.

Зеленски намекна, че част от гаранциите се отнасят и до разполагане на военни на територията на Украйна като част от гаранции "по суша, въздух и вода". Обсъждаме различни ангажименти, които да бъдат поети от различни държави и коалиции, обясни той и допълни:. "Германия ще бъде една от водещите, защото и сега е водеща при оказване на помощ".

Украинският президент анонсира и предстояща среща в края на седмицата на представителите на Белия дом, натоварени да организират срещата между президентите на Русия и Украйна - държавния секретар Марко Рубио, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и Стив Уиткоф, с представители на европейските съюзници.

Доналд Тръмп харесва играта с Путин, което удължава войната

Сигналите от Русия обаче са, че такава среща скоро няма да има. Според руския опозиционер Марк Фейгин Доналд Тръмп харесва играта, която играе с руския президент Владимир Путин и му е все едно, че позициите му изглеждат слаби. Дори и при положение, че руският президент нееднократно обещава, но не изпълнява обещанията си, Тръмп няма да наложи никакви санкции, нито ще окаже натиск върху него, смята Фейгин.

Това положение удължава войната, а Украйна няма особен избор и затова и Володимир Зеленски се съгласява с предложенията, дори и да смята, че те няма да проработят. Той прие примирие, за което Русия и САЩ се уговориха през пролетта на среща в Саудитска Арабия, но след това Русия не изпълни, сега приема и среща с Путин, без да поставя допълнителни условия.

Доналд Тръмп настояваше, че двамата президенти трябва да говорят, за да бъде сложен край на войната, но преди ден обяви, че "за танго са нужни двама" и Путин не харесва Зеленски, затова и отказва да говори с него. Американският президент обаче повтори, че САЩ ще бъдат подкрепление за европейските съюзници, които ще бъдат гаранти за сигурността на Украйна.

Украйна контраатакува в някои тактически направления

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) контраатакуват в някои тактически зони на бойната линия, пишат руски военни кореспонденти, без да дават повече информация. Геолокализирани данни показват, че украинците са в настъпление в Сумсак област - в близост до Безсаливка и към Андриевка. Ожесточена е битката и около Юнакивка. Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1279-ия ден от началото на пълномащабната война съобщава за 5 директни бойни сблъсъка в това направление, което е обединено с Курска област. Руските военни са нанесли удари с 11 управляеми авиационни бомби.

В Лиманското направление украинците освободиха Новомихайливка, но има данни за руски успехи към Торске. ВСУ съобщава за 28 директни сблъсъка в това направление през изминалото денонощие.

Руснаците не могат да разширят пробива при Добропиля и сега преместват фокуса си към Мирнохрад в опитите да окупират Покровск. В района Русия е струпала повече от 110 хил. души армия и се очаква щурм. Досега боевете се водят в околностите на град Покровск и няма пробив в града. Това е най-горещата точка на бойното поле от седмици. ВСУ съобщава за общо 62 атаки в Покровското и свързаното с него Новопавливско направление през миналото денонощие.

ВСУ съобщава за общо 179 директни бойни сблъсъка. Русия е извършила 67 въздушни удара със 128 авиационни бомби, както и 4700 артилерийски обстрела и 4800 fpv-дрона по позиции на фронтовата линия и близките населени места.

Министерството на отбраната на Русия съобщи за 43 унищожени дрона в нощта срещу 26 август, включително по 6 над Ленинградска, Рязанска и Тулска област. Заради въздушната тревога за кратко отново беше затворено летище "Пулково" в Санкт Петербург. Има съобщения за попадения на нос Чауда (Крим), откъдето се изстрелват дронове към територията на Украйна (основно Одеса).

Украинските ВВС също отбелязват вълни с дронове към населените места в Украйна. Сводката показва, че през миналото денонощие Русия е изстреляла 59 дрона, като със силите на ПВО и средствата за радиоелектронна борба са унищожени 47.