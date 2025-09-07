В бъдеще държавите с ядрени оръжия ще се увеличат до 20-25, според директора на МААЕ

Генералният директор Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси предупреди, че в даден момент до 25 държави в света биха могли да разполагат с ядрени оръжия, предава ДПА, като се позовава на негово интервю, публикувано в днешния брой на италианския ежедневник "Република".

"Без да искам да сея паника", казва Гроси, "но рискът от ядрен конфликт днес е по-голям, отколкото в миналото".

Той прогнозира, че в даден момент 20 до 25 държави биха могли да разполагат с ядрени оръжия, макар че не посочва конкретен период. В момента в света има девет ядрени сили.

"Процесът на разоръжаване или контролирано намаляване на ядрените арсенали е в застой", отбелязва директорът на МААЕ. "Тези, които притежават ядрени оръжия, произвеждат още повече, включително Китай", добавя той.

Гроси казва също, че все по-често се говори за тактически ядрени удари, което той описва като тревожно.

Той изразява загриженост от факта, че лидерите на няколко държави са обявили намерението си да се сдобият с ядрени оръжия. Помолен да назове тези държави, ръководителят на агенцията коментира: "Като директор на МААЕ не мога да кажа. Това са важни страни в района на Азия, в Западна Азия и Персийския залив". "Свят с 20 до 25 страни, разполагащи с ядрено оръжие, е непредсказуем и опасен", подчертава той.

Деветте държави, които разполагат с ядрено оръжие, включват петте страни постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН - САЩ, Русия, Великобритания, Франция и Китай, както и Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел, според доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) и информация от Международната кампания за забрана на ядреното оръжие (ICAN). Организацията е носител на Нобелова награда за мир за 2017 г.

Взети заедно, всички тези държави притежават приблизително 12 хил. ядрени оръжия, като Русия и САЩ разполагат с около 10 700 от тях, отбелязва ДПА.

(БТА)