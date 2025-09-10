Урсула фон дер Лайен: Европа води борба за бъдещето си

Европа води борба за мир, за свободата и за способността сама да определя съдбата си. Това е борба за нашето бъдеще, заяви днес пред Европейския парламент председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен.

"Европейците не са свикнали да се говори с такива думи, защото ЕС е създаден като мирен проект, но истината е, че светът днес е безпощаден", каза тя в речта си за състоянието на Европейския съюз, произнесена по време на първата пленарна сесия на ЕП за новия политически сезон.

По думите ѝ хората усещат как земята се клати под краката им, как нещата стават по-трудни, усещат влиянието на глобалната криза с нарастващите разходи за живот, безпокоят се заради безкрайната спирала от събития, която виждат по новините - от унищожителните сцени в Газа до неспирния руски обстрел в Украйна. "Просто не можем да чакаме тази буря да отмине", заяви тя.

"Европа трябва да се бори. За своето място в един свят, в който много велики сили са или двойствени, или открито враждебни към нея. Свят на имперски амбиции и имперски войни. Свят, в който зависимостите се превръщат безмилостно в оръжие. И именно поради всички тези причини трябва да се появи една нова Европа", заяви Фон дер Лайен пред евродепутатите в Страсбург.

Войната трябва да приключи със справедлив и траен мир за Украйна, защото свободата на Украйна е свобода на Европа, добави още тя.

Фон дер Лайен каза, че миналата седмица 26 държави от Коалицията на желаещите са заявили готовност да изпратят мироопазващи сили в Украйна или да участват финансово в гарантирането на примирие.

"Ще продължим да подкрепяме всички дипломатически усилия за прекратяване на тази война. Но всички видяхме какво разбира Русия под "дипломация", заяви Фон дер Лайен и разкритикува руския президент Владимир Путин, че не иска да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски.

Тя рипомни също така, че миналата седмица Русия е предприела най-голямата си атака с дронове и балистични ракети от началото на войната

Председателят на ЕК призова за засилване на натиска върху Русия и за още санкции. Досега ЕС е приел 18 пакета със санкции срещу страната и в момента подготвя 19-и. По думите ѝ ЕС е отпуснал близо 170 млрд. евро военна и финансова помощ на Украйна досега.

Фон дер Лайен повтори плана за използване на замразените руски активи за подкрепа на заеми за Украйна, но добави, че самите активи „няма да бъдат засегнати“.

Първата реч на председателя на ЕК за състоянието на съюза от втория ѝ мандат бе отправена на фона на тежко лято, през което тя беше принудена от Тръмп да сключи унизително търговско споразумение поради зависимостта на Европа от Вашингтон в областта на сигурността.

Освен това, въпреки непрекъснатия натиск от Брюксел върху Пекин да отвори икономиката си, Комисията не успя да възстанови баланса в търговските отношения с Китай, а различията между държавите членки пречат на усилията за формулиране на кохерентна реакция на войната в Газа.

„Това трябва да бъде моментът на независимостта на Европа“, заяви фон дер Лайен. „Да можем да се грижим за собствената си отбрана и сигурност.“

Израел

Европейската комисия ще предложи пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа, каза още председателят на ЕК.

„Не можем да си позволим да бъдем парализирани. Ето защо ще предложа пакет от мерки, за да се намери път напред“, каза Фон дер Лайен от трибуната на ЕП. "Първо, ЕК ще направи всичко възможно самостоятелно. Ще спрем двустранната си подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в тези области, без това да засяга работата ни с израелското гражданско общество или „Яд Вашем“ (центърът в Израел в памет на жертвите на Холокоста – бел.ред.)“.

Тя допълни, че ЕК ще предложи на Съвета на ЕС въвеждане на санкции срещу екстремистките министри в израелското правителство и срещу заселниците, проявяващи насилие на Западния бряг.

„И също така ще предложим частично спиране на Споразумението за асоцииране по търговски въпроси. Осъзнавам, че ще бъде трудно да се намери мнозинство. И знам, че всяко действие ще бъде твърде много за някои хора“, подчерта Фон дер Лайен.

Тя заяви, че „гладът, причинен от човека, никога не може да бъде оръжие за война“.

„В името на децата, в името на човечеството това трябва да спре. Това е и част от по-систематична промяна през последните месеци, която е просто неприемлива. Видяхме финансовото задушаване на палестинската администрация. Видяхме плановете за проект за селище в така наречената зона Е1 на Западния бряг, което по същество би откъснало окупирания Западен бряг от Източен Йерусалим. Видяхме действията и изявленията на най-екстремистките министри в израелското правителство, които подбуждат към насилие. Всичко това сочи към ясен опит за подкопаване на решението за две държави“, подчерта председателката на ЕК.

По думите ѝ ангажиментът на ЕС за жизнеспособна палестинска власт поддържа живо решението за две държави.

Тя посочи, че следващия месец ще бъде създадена Група на донорите за Палестина, както и специален инструмент за възстановяване на Газа.

„Аз съм дългогодишен приятел на народа на Израел. Знам как ужасните атаки от 7 октомври 2023 г., извършени от терористи на "Хамас" разтърсиха нацията из основи. Заложниците са държани в плен от терористите на "Хамас" повече от 700 дни след 7 октомври 2023 г. Това са 700 дни на болка и страдание. Никога няма да има място за "Хамас" – нито сега, нито в бъдеще. Защото те са терористи, които искат да унищожат Израел. И те също така тероризират собствения си народ“, подчерта Фон дер Лайен. „Целта на Европа винаги е била една и съща. Истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци. А това означава, че заложниците трябва да бъдат освободени, че трябва да има неограничен достъп до цялата хуманитарна помощ. И че трябва да има незабавно прекратяване на огъня“.

