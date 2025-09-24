Европейските пазари приемат предпазливо думите на Тръмп за възможната победа на Украйна

Акциите на водещите комапнии от европейския отбранителен сектор поскъпват умерено в сряда (24 септември) след коментара на американския президент Доналд Тръмп, че Украйна може да спечели войната и да си върне окупираните от Русия земи, а НАТО ще продължи да я подкрепя.

Това е промяна в позициите на Белия дом по отношение на войната досега, но и в Европа не са сигурни дали тя ще продължи дълго. Източници на европейското издание Politico отбелязаха, че това изявление следва срещата на американския президент с украинския му колега Володимир Зеленски и е напълно възможно той да промени позициите си отново, след като разговаря с друг.

Но анализатори, цитирани от Ройтерс, виждат друга логика - думите на Тръмп показват, че войната в Украйна няма да приключи скоро. По тази причина и оръжейния сектор на Европа записва ръст, макар и с малко над 1%.

Цената на акциите на германската Rheinmetall се повишава с около 2% до 1950 евро за брой, докато BAE Systems добавя към 1% до 1970 паунда за брой малко преди края на сесията. По-значително е увеличението на шведската Saab (4%), след като се появиха публикации, че Германия анализира поръчката на разузнавателните самолети Global Eye.

От началото на годината оръжейните компании в Европа са сред най-големите печеливши на пазара. Акциите на германската Rheinmetall например са поскъпнали с 300% за последните 12 месеца. Компанията, която е най-големият производител на боеприпаси в Европа, повиши пазарната си капитализация до 89,5 млрд. евро, е видно от статистиката на DAX.

Акциите на BAE добавиха 55% спрямо миналия септември и пазарната ѝ капитализация достигна малко над 59,3 млрд. паунда.

Азиатският отбранителен сектор затвори с ръстове от между 2% и 5%, а малко преди началото на търговията отвъд океана, в предварителните сесии, се вижда и интерес към акциите на американските оръжейни компании, обръща внимание и CNBC.

