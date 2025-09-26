Румъния може да си партнира с Украйна в производство на дронове

Румъния има за цел да си сътрудничи с Украйна за производството на дронове в рамките на нов механизъм за финансиране на отбраната на Европейския съюз (ЕС), но ще минат поне седем години, преди страната да разполага с многослойна система за противовъздушна отбрана, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източник от правителството.

Страната членка на ЕС и НАТО споделя 650 км сухоземна граница с Украйна и през последните две години, откакто Русия започна да атакува пристанищата на Киев от другата страна на Дунав, на територията ѝ са падали фрагменти от дронове над 20 пъти.

Напрежението се засилва по източния фланг на Европа, след като Естония обвини Москва, че е изпратила три изтребителя във въздушното ѝ пространство, а Дания затвори летища поради подозрения за дронове седмица след като самолети на НАТО свалиха руски дронове в полското въздушно пространство. Румъния също беше напът да свали дрон.

„Имаме нужда от повече противовъздушна отбрана, никой не разполага с такава“, заяви пред Ройтерс източник от румънското правителство. „Дотогава отбраната ще бъде асиметрична, с огромни разходи за противовъздушна отбрана, които могат да бъдат покрити само на ниво НАТО.“

Източникът казва, че Румъния води преговори с Украйна, чиято технология за дронове е „изпитана в битка в голям мащаб“, с цел да произвежда дронове в проект, който ще бъде финансиран чрез инициативата за превъоръжаване SAFE на ЕС.

Румъния ще разполага с 16,6 млрд. евро по програмата SAFE, което според премиера Илие Боложан ще гарантира военни придобиваки на стойност около 1% от БВП годишно в продължение на пет години.

В момента румънската противовъздушна отбрана включва изтребители F-16, системи Patriot, ракетни пускови установки HIMARS на Lockheed Martin, южнокорейски ракети земя-въздух Chiron с малък обсег и германски зенитни оръдия Gepard.

Последните две са най-рентабилната опция за Румъния за защита срещу дронове в момента, посочи източникът.

Gepard са разположени в близост до населени райони до украинската граница, но разходите за покриване на цялата граница и обслужването им биха били непосилни.