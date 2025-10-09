Русия превърна далекобойните си дронове в ръчно управляеми снаряди

Русия е направила модификация на своите далекобойни дронове, оборудвайки ги с камери и превръщайки ги в fpv-дронове, тоест в ръчно управляеми системи в последната фаза на полета. Това съществено подобрява ефективността им и точността им по движещи се цели - например влакови композиции, съобщава украинското издание Defense Express, позовавайки се на данни на украинските военни.

Изданието обръща внимание за нова насока на руските удари - освен енергийните съоръжения под прицел в последните дни е и жп инфраструктура, което налага и преосмисляне на плановете за защита. Данните на властите съобщават за удари по локомотивни депа и гари, но също така има и данни за поразени движещи се композиции. Преди дни руската армия съобщи и за унищожени 100 вагона, превозващи дронове, но анализи на разпространените от Русия кадри и сателитни снимки потвърдиха украинските съобщения, че става въпрос за композиция с вагони, превозващи зърно.

Украинските военни наблюдатели отбелязват, че грешката може и да не е случайна, припомняйки целенасочен ракетен удар по свинеферма в Харковска област преди дни. Убити бяха повече от 13 хил. животни - количество, достатъчно да осигури доставките за областта за повече от месец.

В нощта се(рещу 9 октомври беше атакувано и пристанището в Черноморск (Одеска област). ВВС на Украйна съобщават за изстреляни 112 дрона, от които със системите за ПВО и средствата за радиоелектронна борба са унищожени 87.

Четвърто денонощие гори петролният терминал във Феодосия

Украйна също не спира своите атаки по обекти на енергийната инфраструктура и военни заводи. Четвърто денонощие вече гори най-големият петролен терминал в Крим - край Феодосия. До този момент официално съобщение за случилото се от властите няма, макар че черният дим от пожара се вижда от километри. Съоръжението беше атакувано с дронове по същото време и през 2024 година и тогава пожарът не беше потушен повече от седмица.

При предишния удар бяха унищожени 12 от 34-те резервоара за гориво на терминала.

Преди ден дронове подпалиха мащабен пожар и в завод за електроника в Новосибирск.

Ефективността на далекобойните удари с дронове и ракети става по-добра, отбеляза украинският президент Володимир Зеленски. В своето вечерно обръщение за 1323-ия ден от началото на войната той обърна внимание, че недостигът на бензин в Русия вече е 20%, а властите са отворили и стратегическите резерви от дизел, за да бъдат задоволени нуждите на пазара.

В нощта срещу 9 октомври беше атакуван най-големият газопреработвателен завод в Южна Русия - в Котово (Волгоградска област), собственост на "Лукойл". Губернаторът на областта Андрей Бочаров също потвърди за пожар в енергиен комплекс. Има съобщения и за поражения по станция "Ефимовка" на петролопровода "Куйбишев - Тихорецк", собственост на "Транснефт", по който се пренася петрол към черноморските терминали. И двата пожара са видими от системите за мониторинг на НАСА.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 19 свалени дрона, от които 9 над Волгоградска област.

През последните два месеца украински дронове нанесоха щети по близо половината от руските рафинерии и ограничиха производството на горива. По данни на Bloomberg от началото на октомври преработката на петрол в Русия е намаляла с 10% спрямо данните за юли и достига най-ниското си ниво от април 2022 г.

Приходите от търговия с петрол в руската хазна намаляват

Заради проблемите с рафинериите Русия изнася повече петрол и износът е на най-високи нива от май 2024 г. насам, допълва агенцията. Данните от търговци и анализатори показват, че терминалите в Приморск (на Балтийско море) и в Новоросийск (Черно море) почти са достигнали максималния си капацитет за износ.

Въпреки това приходите в хазната намаляват, защото цената на водещите руски сортове петрол пада. От началото на октомври средната цена на сорта "Уралс" е малко над 54 долара за барел, а на по-тежкия сорт EPSO достига около 61,50 долара за барел. Приходите от продажбата на петрол в първата седмица на месеца намаляват с 40 млн. долара спрямо предходната седмица и достигат 1,53 млрд. долара.

Данни сочат още, че вносът на горива от Беларус се увеличава четири пъти през септември.

Русия е струпала около 50 хил. души войска в Харковското направление

От миналия май Русия опитва да създаде буферна зона в Харковска област и в момента активизира атаките си към Вовчанск в опит да премине през р. Вовча. По оценки на украинския военен анализатор Олександър Коваленко в района са струпани около 50 хил. души. Данните на ВСУ за 8 октомври показват, че района е имало 34 битки, тоест интензивността на бойните действия се увеличава леко спрямо последните дни.

Руски военни кореспонденти съобщават за масирани обстрели с авиационни бомби по позиции на украинската армия във Вовчанск, който вече е обезлюден и напълно разрушен.

Неуспешни се оказаха опитите за създаване на друга буферна зона край руската граница - в Сумска област. Русия вече изтегли част от военните в това направление, насочвайки ги към Покровск. По оценки на анализатори в момента 130 хил. руски войници са разположени около града. Боевете се водят в покрайнините и от Центъра за отбранителни стратегии отбелязват, че пробив е малко вероятен до края на годината.

ВСУ съобщава за общо 98 бойни сблъсъка в Покровското и свързаното с него Олександривско направление (бившето Новопавливско направление). Руски военни кореспонденти съобщават за окупацията на Новогригоривка в тази зона.

Руските военни натискат и в Днипропетровска област, но според повечето анализатори това по-скоро е свързано с целта да бъде достигната магистралата Н15 към Покровск, отколкото да бъде разширен фронтът.

Данните на ВСУ показват още интензивни боеве в Костянтинивското направление (бившето Торецко направление), където през миналото денонощие са регистрирани 17 бойни действия.

Сводката на Генералния щаб за 1323-ия ден от пълномащабната война показва леко повишение на интензивността на бойните действия - до 217 битки, спрямо 200 ден по-рано. Руснаците са извършили и 87 въздушни удара със 192 управляеми авиационни бомби, както и 4100 артилерийски обстрела. Заради лошото време използваните fpv-дронове намаляват леко до 5800.

От ВСУ уточняват още, че във връзка с оперативната обстановка в източния фронт има промяна в наименованията на няколко направления.

От началото на октомври Русия е окупирала 78 кв. км украинска територия

От началото на октомври Русия е окупирала 78 кв. км украинска територия, сочат данни на Олександър Коваленко. Това е значително по-малко спрямо лятото - за трите летни месеца Русия окупира общо близо 1600 кв. км, отбелязва анализаторът. По оценки на AFP през септември Русия е окупирала 447 кв. км след 594 кв. км през август.

Към края на септември руската армия контролира или присъства в 19% от територията на Украйна, като около 7% - Крим и части от Донбас, бяха под руски контрол преди февруари 2022 г.

Данните на военните сочат, че бойните действия не намаляват интензивността си, но ситуацията на фронта изглежда в тупик. Лошото време също допълнително забавя придвижването.