Швеция модернизира 64 хил. укрития на фона на нарастващото напрежение с Русия

Паркингът Igeldamms в Стокхолм може да изглежда като обикновен подземен паркинг, но в случай на военен конфликт той може да послужи и като обществено укритие за 1200 души, разказва Euronews.

След като напрежението с Русия се засили след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна в началото на 2022 г., шведското правителство се ангажира да увеличи седемкратно разходите за гражданска отбрана.

От миналата година то е заделило около 7,7 млн. евро за модернизиране на 64 хил. укрития в страната, построени по време на Втората световна война и Студената война, с цел по-добра защита на гражданите.

Досега акцентът беше поставен върху модернизирането на няколко десетки големи укрития, които могат да поемат по повече от 1000 души.

Ремонтните работи на военното укритие Igeldamms в центъра на Стокхолм приключиха през септември, а модернизацията на 24 от останалите 80 големи укрития все още продължава.

Според Шведската агенция за гражданска защита процесът, който включва подмяна на дизелови генератори и обновяване на въздушните филтри, може да отнеме от две до три години.

Правителството се надява, че по-високото финансиране през следващите няколко години ще спомогне за ускоряване на процеса.

Но Андерс Йоханесон, специалист по укрития в Шведската агенция за гражданска защита, казва, че годишният бюджет все още не е достатъчен за ремонт на всички 64 хил. укрития, да не говорим за изграждането на нови.

В края на миналата година шведският министър на гражданската защита Карл-Оскар Болин предупреди, че заплахата от военна атака се е увеличила и вече не може да бъде изключена.

Той направи изказването, докато представяше нова версия на брошура от времето на Студената война със съвети за извънредни ситуации.

Ръководството предлага практични съвети за всичко – от кибератаки и терористични атаки до пандемии, екологични кризи и конвенционална война. То обхваща и самоотбрана, психологическа устойчивост, цифрова безопасност и защита срещу въздушни нападения.

Първото издание на брошурата е публикувано по време на Втората световна война.