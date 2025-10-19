Крехкото примирие в Газа е поставено на изпитание*

Израел е нанесъл въздушни удари в Газа в отговор на атаки на "Хамас" в Рафах, в южната част на Газа, съобщават световните агенции. Атаката беше потвърдена от израелската армия. Това се случва броени дни след примирието, сключено с посредничеството на САЩ. "Хамас" обвини Израел, че не изпълнява задължението да освободи затворниците, както и че не допуска техника, която да разчисти отломките от разрушените сгради в Газа, посочва ВВС.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е направил консултации с армията и министъра на отбраната Израел Кац и е наредил "твърд отговор по терористични цели в Газа", допълва Ройтерс. Военното крило на "Хамас" съобщи, че не знае нищо за стрелба в Рафах и обвини Израел в търсене на причина за нарушаване на примирието.

Bloomberg отбелязва, че Държавният департамент на САЩ е предупредил останалите държави, участващи в процеса по примирие в Близкия изток, че "Хамас" подготвя удари срещу палестинци, което е нарушение на примирието. Организацията отхвърли тези обвинения и посочва, че полицията в Газа извършва операция срещу криминално проявени, въоръжени и финансирани от Израел.

На този етап няма информация за пострадали при новите удари на Израел в Рафах, в южната част на Газа. Според източници на ВВС атакувани са бойци на "Хамас",в зони, които са под контрола на Израел. Преди това се е чувала стрелба. Според източници на Ройтерс Израел е отговорил на атаки с гранатомет по негови позиции. Преди дни е имало и снайперистка стрелба по израелски военни в района отвъд "жълтата линия", маркираща линията на изтегляне на Израел от Газа.

През миналата седмица "Хамас", която е призната за терористична организация в ЕС и САЩ, екзекутира публично палестинци по обвинения за връзки с Израел. Според наблюдатели това е нова фаза на насилието в региона, след като израелската армия започна да се изтегля от ивицата. Израелски военни обаче все още са разположени в региона, включително и в град Рафах.

"Ако "Хамас" продължава да убива хора в Газа, което не е част от споразумението, няма да имаме друг избор, освен да дойдем и да убием тях", предупреди американският президент Доналд Тръмп в четвъртък (16 октомври) в пост в социалната мреже Truth Social.

* Информацията е допълнена към 17:30 часа