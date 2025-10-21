IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
ЕС се доближава до сделка за използването на замразените руски активи за Украйна

Лидерите на блока ще възложат на ЕК да изготви законово предложение за използването на милиардите евро

Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg
Лидерите на Европейския съюз ще възложат на Европейската комисия да изготви законово предложение за използването руски замразени активи за милиарди евро за финансиране на заем за Украйна, след като Белгия сигнализира, че няма да се противи на идеята, съобщава Politico.

Ако бъде прието, противоречивото предложение, може да освободи до 140 млрд. евро за финансиране на украинските военни усилия за още две до три години. Ще бъдат използвани руски държавни активи, замразени след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна от февруари 2022 г.

ЕК повдигна идеята през септември, но чака одобрението на държавните ръководители на страните членки, преди да предприеме конкретни предложения. Това е възможно да стане на предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел в четвъртък.

Подготвяйки се за срещата, постоянните представители на страните членки неофициално са се съгласили върху проектозаключения на Европейския съвет, видени от Politico. Те призовават ЕК да представи предложение, което да е „подкрепено от подходяща европейска солидарност и споделяне на риска“.

Текстът представлява „политическа“ зелена светлина за предложение на комисията след срещата в четвъртък, коментира белгийски дипломат. „Не съм толкова притеснен“, че Белгия може да създава проблем на Европейския съвет, коментира европейски дипломат от друга държава.

Белгия заема по-предпазлива позиция, тъй като е дом на Euroclear – финансовата структура, която държи замразените активи, и се притеснява от възможни съдебни последствия. Но белгийски дипломати са коментирали пред Politico, че страната няма да се противопостави на призива ЕК да излезе с предложение.

Но дори и да бъде получено разрешение за ЕК, то евентуалното предложение ще трябва да издържи на седмици трудни преговори между столиците.

Европейската комисия е уверена, че може да създаде такъв план, който да е стабилен от законова гледна точка и да бъдат избегнати обвинения в изземване на руски активи, посочват официални лица, с които е обсъден въпросът.

Активите, съхранявани от Euroclear, са инвестирани в западни правителствени облигации, достигнали матуритет. Паричните средства по тях се съхраняват в депозитна сметка в Европейската централна банка, която ЕК иска да използва за Украйна.

икономиката на ес европейска комисия войната в Украйна
FireT
преди 14 минути
Ама тук някои започнаха да говорят за несправедливост относно използването на руззките активи. Че било незаконно. Алооо, справедливо ли е да бъдат разрушени до основи десетки градове, справедливо ли е да се убива стотици хиляди заради болни имперски амбиции. А справдиливо ли е да се крадат ресурси и да се изнасят към блатото. Я сметнете сега колко ще струва възстановяването? Хайде, приемете го като репарации и да ви олекне. Ай лека нощ.
отговор
khao
преди 1 час
До: цико, кой ще си играе да пише в днешно време, при положение че го има написано и приложено в русия още преди 4 години. :):) преписваме и ни дреме на шапката
отговор
cyclop
преди 1 час
Пишат закона че кражбата е справедливост. Следващият закон ще бъде ВОЙНАТА Е МИР
отговор
RobinRedRideHOOD
преди 2 часа
"законово предложение за използването руски замразени активи"? "законово предложение"? ... Законно да се ползват чужди пари? .. Няма такова нещо! Разпореждането със собственост става САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ СОБСТВЕНИКА" ... Всичко друго е "кра жба", "престъ пление", ... и води автоматично до загуба на доверие от инвеститорите и многократно по-тежки щети ... Никой не иска да работи с некоректни контрагенти! Никой няма да иска да остави парите си на хлъзгави мошен ици... !"не кради"! пише в Библията!
отговор
be_google
преди 3 часа
ако това стане кой ще инвестира в дълг на Европа? да държавните пенсионни фондове ще наливат безкрайно, застрахователните мастодонти, ако ще има яко недоверие и отлив... та се питам къде ни е на нас народа далаверата?!? Цените са имотите са високи, разжаемостта намалява всяка година, защото децата се възпитават безобразно....едно дете до 18 да се изгледа са вече 100-200 000 в различните страни на ЕС
отговор
