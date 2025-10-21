ЕС се доближава до сделка за използването на замразените руски активи за Украйна

Лидерите на Европейския съюз ще възложат на Европейската комисия да изготви законово предложение за използването руски замразени активи за милиарди евро за финансиране на заем за Украйна, след като Белгия сигнализира, че няма да се противи на идеята, съобщава Politico.

Ако бъде прието, противоречивото предложение, може да освободи до 140 млрд. евро за финансиране на украинските военни усилия за още две до три години. Ще бъдат използвани руски държавни активи, замразени след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна от февруари 2022 г.

ЕК повдигна идеята през септември, но чака одобрението на държавните ръководители на страните членки, преди да предприеме конкретни предложения. Това е възможно да стане на предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел в четвъртък.

Подготвяйки се за срещата, постоянните представители на страните членки неофициално са се съгласили върху проектозаключения на Европейския съвет, видени от Politico. Те призовават ЕК да представи предложение, което да е „подкрепено от подходяща европейска солидарност и споделяне на риска“.

Текстът представлява „политическа“ зелена светлина за предложение на комисията след срещата в четвъртък, коментира белгийски дипломат. „Не съм толкова притеснен“, че Белгия може да създава проблем на Европейския съвет, коментира европейски дипломат от друга държава.

Белгия заема по-предпазлива позиция, тъй като е дом на Euroclear – финансовата структура, която държи замразените активи, и се притеснява от възможни съдебни последствия. Но белгийски дипломати са коментирали пред Politico, че страната няма да се противопостави на призива ЕК да излезе с предложение.

Но дори и да бъде получено разрешение за ЕК, то евентуалното предложение ще трябва да издържи на седмици трудни преговори между столиците.

Европейската комисия е уверена, че може да създаде такъв план, който да е стабилен от законова гледна точка и да бъдат избегнати обвинения в изземване на руски активи, посочват официални лица, с които е обсъден въпросът.

Активите, съхранявани от Euroclear, са инвестирани в западни правителствени облигации, достигнали матуритет. Паричните средства по тях се съхраняват в депозитна сметка в Европейската централна банка, която ЕК иска да използва за Украйна.