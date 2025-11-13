Управляващите партии в Германия постигнаха компромис за военната служба

Коалиционните партньори в Германия обявиха компромис в четвъртък относно новите правила за военна служба, ключов елемент в по-широкия стремеж към възстановяване на свитите военни сили на страната, предава Ройтерс.

Моделът, договорен от консерваторите на канцлера Фридрих Мерц и лявоцентристките социалдемократи, предвижда хибридна система, изградена около доброволна служба с вариант за задължително свикване под знамената, ако е необходимо.

Подобно на други европейски страни Германия, която имаше армия от почти половин милион души по време на Студената война, намали въоръжените си сили в мирното десетилетие от 1990 до 1999 г.

„Ще направим доброволната служба по-привлекателна, искаме да мотивираме колкото се може повече хора да служат на страната си“, заяви Йенс Шпан лидер в парламента на Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц.

„Ако в крайна сметка доброволната служба не е достатъчна, ще трябва да има и задължителен елемент“, допълни той.

Споразумението беше постигнато след седмици на спорове за това каква форма на военна служба би била най-подходяща за увеличаване на броя на войниците, като същевременно се запази широката подкрепа на населението.

Мерц обеща да изгради най-силната армия в Европа

Предвид предполагаемите заплахи от Русия и силния натиск на САЩ, които са традиционен съюзник на Германия, Мерц обеща да превърне Бурнесвера в най-силанта конвенционална армия в Европа.

В момента тя разполга с около 182 хил. военнослужещи и си е поставила за цел да увеличи числеността на силите си до 255 хил.-270 хил. с още 200 хил. запасняци.

Войната в Украйна и строгото предупреждение от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Европа трябва да поеме отговорност за собствената си отбрана, предизвикаха надпревара за възстановяване и превъоръжаване на въоръжените сили след години на пренебрегване.

Министърът на отбраната Борис Писториус предупреди миналата година, че Германия трябва да бъде готова за война до 2029 г., а още преди правителството на Мерц да встъпи в длъжност през май парламентът одобри безпрецедентна реформа на правилата, за да събере милиарди евро за разходи за отбрана.

Съгласно новите предложения, които се очаква да влязат в сила в началото на следващата година, ще бъде въведена система за задължителна регистрация и медицински прегледи, а всяко задължително мобилизиране ще подлежи на отделно гласуване в парламента.

Всички 18-годишни ще получат въпросник за интереса си към военната служба. За мъжете попълването на въпросника ще бъде задължително. Новобранците ще получават месечна заплата от 2600 евро.

Медицинските прегледи ще започнат с родените през 2008 г. и постепенно ще се разширяват.

Ако броят на доброволците за служба не е достатъчен, парламентът може да гласува за набор на базата на нуждите, въпреки че подробностите как ще функционира системата все още не са договорени.