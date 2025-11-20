Чешката Bell Textron ще ремонтира заедно с "Терем" военните ни хеликоптери Bell 206

Bell Textron Prague ще предложи поддръжка на шестте хеликоптера Bell 206, собственост на българските Военновъздушни сили, в сътрудничество с „Терем-холдинг“ ЕАД, след като двете компании са подписали меморандум за сътрудничество и взаимна подкрепа, съобщи чешката компания на сайта си.

Меморандумът ще позволи потенциалното разработване на решение за българските ВВС, което да осигури локално обслужване, предоставяно от „Терем“ с поддръжка на части за машини и персонал от Bell.

Споразумението включва предоставяне на услуги по поддръжка, инженеринг и проектиране и тежка и сложна поддръжка, преоборудване, модификации и ъпгрейди, както и персонализиране на флота от хеликоптери Bell 206.

Това трябва да осигури на българските ВВС важна поддръжка и бъдещи възможности за преоборудване, модификация и подобрения.

Съоръжението на чешката компания разполага с модерни бояджийски кабини, които са подходящи за всички модели хеликоптери Bell или машини с подобни размери. Обектът предоставя и услуги на ниво компоненти и възможности за основен ремонт, като служи и за универсално обслужване за правителствени и търговски клиенти в региона.

„Терем-холдинг“ ЕАД е държавно предприятие, управлявано от Министерството на отбраната на България. Специализира в ремонт, модернизация и логистична поддръжка на авиационна техника, плавателни съдове, бронирани машини, стрелково оръжие, артилерийско и ракетно въоръжение, боеприпаси, радарно и комуникационно оборудване.