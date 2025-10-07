България ще поиска усилване на охраната на въздушното си пространство със средства на съюзниците

Имаме намерение и водим преговори да поискаме усилване на охраната на въздушното пространство на България със средства на съюзниците, съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването си в ресорната парламентарната комисия, предава БТА.

„Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното ни пространство в североизточно направление", каза министър Запрянов в средата на септември, след като дрон наруши въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна, а преди това Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.

Относно обсъжданата европейска „стена срещу дронове“ министърът посочи, че все още концепцията не е изяснена. „Сега не мога да кажа с какво ще участва България, защото ще се направи проект, ще се направи анализ на обхвата на тази система“, каза Запрянов.

„Стига се до политическото заключение, че единната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО трябва да бъде надградена със система за противодронова защита, тъй като сегашните системи са насочени към откриване на въздушни цели и балистични ракети, но не и на дронове", коментира министърът.

„Нашите експерти работят да имаме собствено виждане за създаване на такава система на нашата територия, добави Запрянов. Украйна е водещата държава в борбата с дроновете и ще използваме техния опит", каза още министърът.

Вече имаме осигурен нов резервоар по рекламация, каза Атанас Запрянов относно теча на гориво, който беше констатиран на един от от самолетите F-16. Очакваме той да бъде транспортиран до България и да бъде подменен, след което самолетът ще бъде в оперативна готовност. След като резервоарът бъде сменен, ще се извършат облитания и самолетът ще бъде приет на въоръжение. Разходите по ремонта ще се поемат от Lockheed Martin, тъй като самолетите са в тригодишна гаранция, обясни военният министър.

Министърът поиска подкрепа от депутатите за това парите, които ще дойдат за модернизация по инструмента SAFE, да бъдат над бюджетния максимум – да не бъдат част от процента разходи за отбрана. Това ще ни позволи да ускорим модернизацията и ще бъдат осигурени нови проекти, добави министърът.