Италианската Leonardo представи система за противовъздушна отбрана тип "Железен купол"

Италианската група в сферата на отбраната и аерокосмическите технологии Leonardo представи в четвъртък планове за нова многослойна система за противовъздушна отбрана, докато европейските страни засилват военните си способности, за да подсилят способностите си срещу Русия и други заплахи, съобщава Ройтерс.

Системата Michelangelo Dome е проектирана да защитава критичната инфраструктура и ключови области от национален или международен интерес от заплахи, свързвайки различни платформи и оборудване в космоса, въздуха, на сушата или в морето.

Системата може да открива, проследява, прехваща и неутрализира въздушни заплахи като ракети и дронове, преди те да могат да причинят вреди, и ще работи по подобен начин като израелския "Железен купол", която е в експлоатация от 2011 г.

„Това е модел, който е важен за сигурността в Италия, Европа и страните от НАТО през следващите години“, заяви главният изпълнителен директор на Leonardo Роберто Чинголани по време на представянето в Рим.

Чинголани заяви, че държавната компания ще създаде екип, съставен от служители на Leonardo и италианските въоръжени сили, за да „проектира архитектура според нуждите на нашата отбрана“.

След частично внедряване Michelangelo ще започне да функционира напълно от 2028 г. Плановете бяха представени на висши италиански военни служители през последните няколко дни.

Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето наскоро призова за решения за борба с хибридните военни заплахи, особено за енергийната инфраструктура и летищата.

„Всяка страна може да интегрира свои собствени технологии“, заяви Кросето в четвъртък.

„Заедно можем да сътрудничим за създаването на високотехнологична отбранителна система срещу всички видове заплахи, от хиперзвукови ракети до малки дронове, защото заплахите днес са в много различни форми“, заяви той от Париж след среща с френската си колега Катрин Вотрен.

Кросето заяви, че Италия вече е разговаряла с други европейски страни за проекта.