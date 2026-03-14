ЕС работи по 20-ия пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна

Европейският съюз (ЕС) работи по 20-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна. Франция освен това планира да играе водеща роля в борбата с руския сенчест флот.

Това е коментирал президентът на Франция Еманюел Макрон по време на срещата му с президента на Русия Володимир Зеленски в Париж в петък, съобщава Ройтерс.

Макрон изразява несъгласието си с решението на САЩ частично да отмени санкциите срещу руския петрол заради затварянето на Ормузкия проток от Иран. Русия може би вярва, че войната в Иран ще ѝ предложи облекчение, но греши“, посочи той пред Зеленски.

Украинският държавен глава предупреждава, че решението на САЩ подкрепя финансирането на руската война и не помага за постигане на мир.

По думите на Зеленски, на срещата с Макрон са взети „важни решения“, които обаче няма да бъдат оповестявани засега.

Атака по руска петролна рафинерия и ключово пристанище

Украинските отбранителни сили са нанесли удар по нефтопреработвателната рафинерия „Афипски“ в Краснодарския край. Предизвикан е голям пожар в предприятието.

Местни жители съобщават за експлозии. Според изявление на регионалните служби за спешна помощ в събота няма жертви, а аварийни екипи работят за потушаването на пожара, пише Bloomberg.

Рафинерията „Афипски“ е една от най-големите в Южна Русия и е обект на атаки с дронове. Заводът преработва около 9,1 млн. тона суров петрол годишно, или около 180 хил. барела на ден.

Руските власти съобщиха и за отделна атака с дрон по порт Кавказ в Краснодарския край. Трима души са ранени, повреден е технически плавателен съд.

Пристанището, разположено в Керченския проток, е едно от най-големите пътнически пристанища в Русия. Основната му задача е да обслужва фериботния преход в окупирания от Русия полуостров Крим. Портът е ключов и за превоза на гориво, зърно и други товари.

Местни жители съобщават и за друг удар с дрон в град Толяти в Самарска област на Русия, насочен към химическия завод „КуйбишевАзот“. Не е известно дали и какви щети са нанесени.

На фронта в Украйна

След масирана руска атака в Киевска област се съобщава за четирима загинали и 15 ранени, трима от които са в тежко състояние, според данни на местната областна администрация, цитирани от украинската агенция „Укринформ“.

Ударени са жилищни сгради, образователни институции, предприятия и критична инфраструктура. Най-много щети са нанесени в кварталите „Обухив“ и „Бровария“. В Киев и Буча има и аварийни прекъсвания на електрозахранването.

През нощта са атакувани и съоръжения на украинските железници в Киев, Запорожие, Суми, Днипропетровск, Харков и други. Ранени са машинист и помощник-машинист след атака с дрон по влак, в който е имало пътници, в Харковска област. Повреден е дизелов локомотив, който е бил използван поради липса на напрежение в контактната мрежа.

Влаковете в Украйна продължават да се движат въпреки ударите.

В Харковска област се съобщава за един загинал след руски обстрел през последните 24 часа, а 11 души са ранени. В Сумска област се съобщава за трима ранени, а в Херсонска – за един загинал и 7 ранени.

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 460 руски цели – 58 ракети и 402 дрона от различни видове, според данните на украинската армия, публикувани тази сутрин. Сред свалените има седем балистични ракети "Искандер-М"/С-400, 25 крилати ракети "Калибър", 24 крилати ракети Х-101.

Военновъздушните сили на Украйна са регистрирали 498 средства за въздушна атака – две противокорабни ракети "Circon", изстреляни от окупирания Крим, 13 балистични ракети "Искандер-М"/С-400, изстреляни от руската Брянска област, 25 крилати ракети "Калибър", изстреляни от водите на Черно и Каспийско море, 24 крилати ракети X-101, изстреляни от района на Вологда, 420 дрона. Основната посока на ударите е Киевска област.