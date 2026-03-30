Русия няма сили да атакува и да поддържа темпото на няколко фронта в Украйна

Русия започна своята пролетна офанзива между 17 и 21 март с опит за едновременно настъпление по няколко фронта, но според оценките и на руските, и на украинските военни анализатори, ефективната работа на дроновете блокира темпото на настъплението и руските военни не успяват да постигнат значими резултати в първите дни, дори и след увеличаване на вече все по-рядко вижданите механизирани атаки.

Основният фокус на руските военни са Донецка и Запорожка област, посочват украинските анализатори. Институтът за изучаване на войната (ISW) обаче отбелязва, че Русия не може да проведе едновременна офанзива в различните сектори на фронта. Оттам обръщат внимание, че е трябвало да бъдат изпратени елитни части от Донецка към Запорожка област, за да бъде ограничено настъплението на украинските военни край Хуляйполе и Олександривка в Запорожка област.

Военните наблюдатели отбелязват още, че руснаците не могат и да поддържат темпото на настъплението.

Според изчисленията март вероятно ще се окаже един от най-тежките месеци за руснаците досега в пълномащабната война. Предварителните данни показват, че Русия е окупирала около 118 кв. км, а Украйна е възстановила контрола над близо 70 кв. км, пише Олександър Коваленко. На фона на бавното настъпление броят на битките не намалява, което води до големи и загуби на жива сила и техника.

Дроновете забавиха темпото на придвижване на бойното поле

И руските, и украинските анализатори обръщат внимание, че дроновете забавят чувствително темпото на настъплението и това се отнася и за двете воюващи армии. Блокирано е придвижването на бронирана техника и в момента се водят ситуативни атаки и контраатаки без особено значение за хода на бойните действия, пишат руските военни кореспонденти и допълват, че основна задача в момента изглежда е "избиване на пехотинците".

Има данни, че в някои области руснаците изчакват раззеленяването на дърветата, за да могат да използват прикритието на листата и да се придвижват към своите цели.

Украинският Център за отбранителни стратегии отчита, че и далекобойни дронове все повече вземат участие в операции в близост и на линията на фронта. Украйна използва своите разработки на територията на Русия - в съседните на Харковска област територии, за да ограничи струпването на части и настъпление от тази посока.

В нощта срещу 30 март дронове атакуваха град Алчевск (Донецка област), който е окупиран от Русия от 2014 година. Под ударите попаднаха металургичния комбинат, както и подстанция, след което част от града остана без електрозахранване. Местните жители съобщават в социалните мрежи, че няма данни за работа на системи за ПВО.

От своя страна, Русия също започна да използва модернизираните Shahed - "Геран -2", на фронтовата линия. Тези далекобойни дронове са основното оръжие на Русия в нощните въздушни удари по украинските градове. През миналата седмица са изстреляни повече от 3000 дрона към територията на Украйна. На 24 март Украйна съобщи за рекордните почти 1000 дрона, изстреляни в едно денонощие.

В последните дни Русия започна да атакува с дронове и ракети язовири в близост до фронтовата линия, за да спре логистиката на украинските военни. В резултат на такива удари запасите от вода за Донецк ще стигнат за около две седмици, изчисляват още военните наблюдатели.

Русия съобщи за удар по установка на ракети "Нептун" в Одеска област

Русия съобщи за предполагаем удар по установка на ракети "Нептун" в Одеска област. Военни кореспонденти съобщават, че е било фиксирано изстрелване на ракети към Новоросийск и е последвал бърз отговор.

В социалните мрежи действително има съобщения за изстреляни ракети "Нептун" към Крим.

През уикенда има съобщения и за поражения по химическо предприятие в Толяти (Самарска област), като според публикации може да е използвана и ракета "Фламинго". В Толяти отново се чуват взривове в сутрешните часове на 30 март, сочат още публикации в социалните мрежи. Министерството на отбраната на Русия съобщават за 102 свалени дрона тази нощ.

Сводката на ВВС на Украйна съобщава за 165 изстреляни дрона, от които са свалени 150. Има данни за директни поражения на 12 дрона в 7 локации.

Украински дронове паднаха в Прибалтийските държави и Финландия

През последните дни Украйна масирано атакува Ленинградска област, поразявайки пристанищата в Уст-Луга и Приморск - ключови за износа на руски петрол. Русия обаче успява да заглуши част от дроновете и някои от тях полетяха към Литва, Латвия и Естония, както и към Финландия.

Страните потвърдиха, че падналите на тяхна територия дронове са украински, но и допълниха, че целите им не са на тяхна територия. И руски дронове на няколко пъти навлизаха във въздушното пространство на страни от НАТО в годините на пълномащабната война, което също остана без реакция.

Сателитни данни показват мащабните поражения по Уст-Луга. Заедно с блокирането на Приморск Русия е загубила към 40% от капацитета си за износ на петрол в момента.

Русия увеличава артилерийските обстрели по Словянск

Словянск е част от т.нар. Крепостен пояс в Донецка област и едно от направленията в плановете на пролетно-лятната руска офанзива. Според данните на Центъра за отбранителни стратегии в последните дни се наблюдава увеличаване на артилерийските обстрели към града. Украинските оператори на дронове обаче държат позиции по височините около града и успяват да предотвратят струпване на военни части около Словянск.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1495-ия ден от пълномащабната война (29 март) показва, че на този етап най-горещите точки на фронта остават Покровск (31 атаки) и Костянтинивка (26 атаки). Руснаците използват "димни завеси", за да прикриват придвижването си в Покровск, опитвайки да увеличат натиска в района.

В направлението към Хуляйполе има намаление на бойните действия и към този час на миналото денонощие се съобщава за 10 атаки.

ВСУ съобщава за значително забавяне на активността на бойното поле - 147 атаки спрямо 236 ден по-рано. Русия е извършила и 70 въздушни удара с 237 авиационни бомби, както и 3900 артилерийски обстрела към позиции на бойното поле и близките населени места. Остава висок и броят на използваните fpv-дронове - 9300 през миналото денонощие.

Украйна подписа споразумения за дългосрочно сътрудничество в Близкия изток

Украйна подписа три споразумения за сътрудничество в областта на отбраната, споделяне на опит и технологии с Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Те бяха подготвени и подписани по време на визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Близкия изток. И в трите страни има командировани украински военни, които вече работят за внедряване на опита в борбата с дроновете Shahed.

В разговор с журналисти Зеленски отбеляза, че т. нар. Drone Deal, "дронови споразумения", не включват само зенитни дронове, но и средства за радиоелектронна борба и други елементи - цялостна система за защита, която може да бъде внедрена в противовъздушната отбрана (ПВО). Украйна няма да изпраща свои военни за страните в региона. "Имаме своята война", допълни още той.

Украинският президент отбеляза още, че Русия е предоставяла данни за американски бази и други обекти на Иран. Сред тях например е базата "Принц Султан" в Саудитска Арабия, снимана на 25 март от руски сателит. Ирански дронове удариха по базата, унищожавайки ценен разузнавателен самолет и ранявайки десетима американски военнослужещи.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна и в Йордания след визитите си в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар. С краля Абдула ІІ проведохме преговори за съвместна работа срещу иранските дронове, написа той в социалните мрежи.