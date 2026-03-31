Украйна има готов план за действие, който може да отвори Ормузкия проток

Украйна има готово решение, което може да помогне за отварянето на Ормузкия проток, пише европейското издание Politico, базирайки се на коментар на президента Володимир Зеленски. По време на онлайн брифинг преди ден той потвърди, че част от споразуменията, които Украйна подписа с три държави от Близкия изток (Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства и Катар) са и за морски дронове.

"Те са част от цялата система, която предлагаме на своите съюзници", каза Зеленски и допълни, че страните от региона могат да разчитат на украинската експертиза на всяко ниво, включително и наученото от поддържането на Черноморския коридор за износ на украински стоки.

"Мисля, че в момента с това се занимават САЩ, но ние сме винаги готови да помогнем на нашите партньори", каза той, попитан директно за отварянето на Ормузкия проток, което е горещата тема за енергийните пазари в момента. В същото време анализатори започват да се съмняват, че САЩ ще се решат на офанзива, с която да отворят протока, опасявайки се от загубите, които ще натежат на представянето на републиканците на междинните избори през ноември.

Графика: Bloomberg

Черноморския коридор

В първите месеци на войната Русия блокира износа на украински стоки и предизвика хранителна криза в някои от най-бедните страни. Тогава под егидата на ООН и Турция двете страни се разбраха за създаването на т.нар. "зърнен коридор". През него преминаваха товарни кораби, а по искане на Москва съвместни екипи проверяваха дали те не носят оръжия за Украйна.

Това споразумение е едно от малкото, което постигнаха двете страни за годините на войната и беше подписано без представителите на Украйна и Русия да седнат на една маса - паралелно между Украйна, ООН и Турция и между Русия, ООН и Турция.

През 2023 г. обаче Москва се оттегли от споразумението и оттогава Украйна сама организира трафика. И макар че Русия често обстрелва и трите черноморски пристанища на Украйна, включително и в нощта срещу 31 март, всеки месец поне по 200 кораба акостират и товарят или разтоварват стоки в украинските пристанища, посочва Politico.

Изданието разговаря с представители на Украйна, които да дадат повече подробности как работи схемата. Според Андрий Клименко, ръководител в Института за черноморски стартегически изследвания, това е резултат от "сложна система от защити от всякакви заплахи през морския път между Одеса и териториалните води на Румъния".

"Ние го наричаме тунел", добавя още експертът.

Украйна не споделя изцяло мерките и стратегиите си за този "тунел", но като цяло те включват система срещу въздушни атаки по корабите, защита от морски мини и морски дронове (вече оборудвани и с артилерийски установки, благодарение на които свалиха и няколко руски хеликоптера).

Всъщност ключовата част от плановете са именно морските дронове, с които Украйна успя да държи далеч руските военни кораби в Черно море, допълва и Ихор Федирко, изпълнителен директор на Съвета на отбранителната индустрия на Украйна.

Извън военните мерки Украйна дава гаранции за застраховките на невоенните кораби. В програмата участват застрахователите Lloyd’s и Marsh McLennan, допълва Politico. Изданието посочва още, че този готов подход може да даде резултат и за Ормузкия проток.