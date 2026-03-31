Украйна има готов план за действие, който може да отвори Ормузкия проток

Преди няколко години страната разработи система от мерки, с които държи отворен морския износ от Одеса

13:20 | 31.03.26 г.
Снимка: Bloomberg
Украйна има готово решение, което може да помогне за отварянето на Ормузкия проток, пише европейското издание Politico, базирайки се на коментар на президента Володимир Зеленски. По време на онлайн брифинг преди ден той потвърди, че част от споразуменията, които Украйна подписа с три държави от Близкия изток (Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства и Катар) са и за морски дронове.

"Те са част от цялата система, която предлагаме на своите съюзници", каза Зеленски и допълни, че страните от региона могат да разчитат на украинската експертиза на всяко ниво, включително и наученото от поддържането на Черноморския коридор за износ на украински стоки.

"Мисля, че в момента с това се занимават САЩ, но ние сме винаги готови да помогнем на нашите партньори", каза той, попитан директно за отварянето на Ормузкия проток, което е горещата тема за енергийните пазари в момента. В същото време анализатори започват да се съмняват, че САЩ ще се решат на офанзива, с която да отворят протока, опасявайки се от загубите, които ще натежат на представянето на републиканците на междинните избори през ноември.

Черноморския коридор

В първите месеци на войната Русия блокира износа на украински стоки и предизвика хранителна криза в някои от най-бедните страни. Тогава под егидата на ООН и Турция двете страни се разбраха за създаването на т.нар. "зърнен коридор". През него преминаваха товарни кораби, а по искане на Москва съвместни екипи проверяваха дали те не носят оръжия за Украйна.

Това споразумение е едно от малкото, което постигнаха двете страни за годините на войната и беше подписано без представителите на Украйна и Русия да седнат на една маса - паралелно между Украйна, ООН и Турция и между Русия, ООН и Турция.

През 2023 г. обаче Москва се оттегли от споразумението и оттогава Украйна сама организира трафика. И макар че Русия често обстрелва и трите черноморски пристанища на Украйна, включително и в нощта срещу 31 март, всеки месец поне по 200 кораба акостират и товарят или разтоварват стоки в украинските пристанища, посочва Politico.

Изданието разговаря с представители на Украйна, които да дадат повече подробности как работи схемата. Според Андрий Клименко, ръководител в Института за черноморски стартегически изследвания, това е резултат от "сложна система от защити от всякакви заплахи през морския път между Одеса и териториалните води на Румъния".

"Ние го наричаме тунел", добавя още експертът.

Украйна не споделя изцяло мерките и стратегиите си за този "тунел", но като цяло те включват система срещу въздушни атаки по корабите, защита от морски мини и морски дронове (вече оборудвани и с артилерийски установки, благодарение на които свалиха и няколко руски хеликоптера).

Всъщност ключовата част от плановете са именно морските дронове, с които Украйна успя да държи далеч руските военни кораби в Черно море, допълва и Ихор Федирко, изпълнителен директор на Съвета на отбранителната индустрия на Украйна.

Извън военните мерки Украйна дава гаранции за застраховките на невоенните кораби. В програмата участват застрахователите Lloyd’s и Marsh McLennan, допълва Politico. Изданието посочва още, че този готов подход може да даде резултат и за Ормузкия проток.

Последна актуализация: 13:31 | 31.03.26 г.
кризата в Иран дронове морски дронове зърнена сделка войната в Украйна
9
Скъсана_Ушанка
преди 1 минута
До: Овчарчето_Стефчо Славянск и Краматорск ги гледа руснята отдалеч, но даже не може да ги доближи :)) така и ще си ги гледате и ще им се облизвате, поне малкото, дето ще оживеят, де ;))
8
Овчарчето_Стефчо
преди 1 час
Те украинците, първом да се оправят със Славянск и Краматорск, че гледам - имат мако грижи там. После вече нека дойдат да освобождават Ормузкия пролив ;)
7
khao
преди 1 час
До: гъбко еййй, айде преведи тая мъдра мисъл, все едно извадена от лексикона на 7годишно, на нашата гениална сънародничка Сталикна ...как се мисли за немислимото? Мъдрост в стил Божинката.... :):):)
6
khao
преди 2 часа
До: baba_meca но се получило обратното и русия заприлича на Иран, хахахаха!
5
baba_meca
преди 2 часа
Ми в Близкия изток да черпят опит и да направят Близкия изток да изглежда като Украйна...
4
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Копейкocлугинажа, докъде я докарахте, а? Украинците плющят портовете и рафинериите на гаспадарите ви както си искат, а сега ще решат и проблема в Ормуз, за радост на новите си влиятелни и богати приятели, а Серьожа седи в землянката и не смее да се покаже навън, да не го плесне някой дрон по челото... Руснята не само загуби войната, ами и с всеки ден загубите и стават огромни. Репутационни, военни, икономиески, социални... ама честито ви жуже, да почерпите! ;)))
3
гъбко
преди 3 часа
Само да припомня на съфорумци Кристалина Георгиева по въпроса за кризата в заливЪТ , щото ние редко слушаме умните си сънародници , а още по-редко вникваме в казано от тях ... Моят съвет към политиците е , мислете за немислимото и се подгответе за него !!
2
гъбко
преди 3 часа
Според мен докарването на иранците , за осигуряване нормален търговски път минава през потопяване на техни танкери безразборно , така както те стрелят по другите . И който издържи по-дълго ... :))) ... Но ще отнеме време , вероятно година - две ... На украинците им трябваха 4 години за да свалят тюрмата на народите на земята ... !! ... Но ако това е пътят ...
1
гъбко
преди 3 часа
Тегава работа е подсигуряването на провлакът . Супертанкерите газещи по 25м минават последователно през ирански териториални води , после омански , после пак ирански .... :))) ... Там има игра и с островите и зависещите от това териториални води също . Сложна картинка . Насищането на цялата територия на ОАЕ и Оман , касаеща защита на трафика , така както е наситена със сензори и ракети иранската , ще доведе до още повече недоверие и инциденти с неразбрали .
