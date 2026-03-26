Иран е единственият износител през Ормузкия проток и печели милиони от войната

В момента Иран е единственият износител на петрол, който преминава безпрепяствено през Ормузкия проток, и печели милиони долари от високите цени на петрола и от факта, че успява да предложи петрол на пазарите, пише Bloomberg. Агенцията изчислява, че доставките на ирански петрол на пазара са на нивото отпреди войната – около 1,6 млн. барела на ден. Според оценки приходите от търговията с петрол са около 140 млн. долара на ден. Преди войната приходите бяха около 115 млн. долара дневно.

За сметка на това останалите държави в региона губят - както от блокирания проток, така и от нанесените щети при ответните удари на Иран.

Но танкерите, доставящи ирански петрол, продължават да се товарят на о. Харг и да излизат в Персийския залив, като в последните дни се наблюдава увеличение на трафика. Това всъщност противоречи на логиката на въздушните удари, които нанасят САЩ и Израел, тъй като Техеран печели достатъчно, за да поддържа военната си индустрия. Вашингтон направи и изненадващ подарък на Иран, позволявайки да бъдат продавани количествата ирански петрол, останал блокиран в танкерите в открито море.

САЩ на практика молят Иран да продава петрол, казват анализатори пред Bloomberg.

Белия дом вдигна и част от санкциите срещу Русия в опит да бъдат стабилизирани пазарите на петрол. Реакцията обаче е разочароваща и петролът се търгува на ниво от малко над 100 долара за барел, сигурен сигнал, че търговците очакват по-скоро отварянето на протока, а не са притеснени от липсващите количества петрол. Русия обаче засега не може да се възползва от облекченията след ударите с дронове, които затвориха две от големите петролни пристанища в Балтийско море - Уст-Луга и Приморск.

Bloomberg отбелязва още, че в иранския парламент в момента работят и по законопроект за въвеждане на такса за преминаване през Ормузкия проток на товарни кораби. Това ще узакони таксата от 2 млн. долара, която според медийни публикации Техеран иска от корабите за преминаване през протока.