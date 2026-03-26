Сухопътна операция в Иран може да сблъска САЩ с неприятни изненади

Кадри от удари в Ирак през последните дни показаха позната реалност за всеки, който следи войната в Украйна, пише в коментар The Wall Street Journal. Във видеата се вижда атака с fpv-дронове с фиброоптичен кабел, които правят заглушаването безсмислено, по посолството на САЩ в Багдад. Това е ежедневна гледка на бойното поле в Украйна, където и двете воюващи армии използват тези технологии и практически промениха познатите начини за водене на война.

Иран изглежда се е поучил от опита на Русия, а американската армия тепърва започва да внедрява тези технологии. Едва наскоро в американската армия са започнали да обръщат внимание на fpv-дроновете, макар че Украйна замени с тях дефицитните артилерийски снаряди още преди години, а от месеци именно операторите на тези дронове сдържат механизирани атаки към градовете в Донецка област. Всъщност като цяло в НАТО се отнасят надменно към новите технологии, разчитайки на скъпите си системи, допълват анализатори пред WSJ.

Но опитът, който Иран придобива от Русия и видимо използва при операцията в Близкия изток, вероятно ще се окаже от ключово значение и при сухопътна операция в региона, за която има все по-големи очаквания. В последните дни американският президент Доналд Тръмп съобщава за ползотворни преговори с Техеран, но в същото време изпраща и допълнителни военни части към региона.

Сътрудничеството между Москва и Техеран продължава и се задълбочава

Financial Times съобщи, позовавайки се на западна разузнавателна служба, че сътрудничеството между Русия и Иран се задълбочава и Москва подготвя пратки с дронове към Техеран. Разузнаването няма данни за какви дронове става въпрос, но предполага „Геран-2“ - модификацията на Shahed.

Украинският президент Володимир Зеленски обаче отбеляза, че се вижда използването и на fpv-дронове в региона, както и че украински експерти работят с осем държави в Близкия изток, които са поискали подкрепа от Киев срещу дроновете. Зеленски уточни, че не става дума просто за продажба на зенитни дронове, а използване на опита, алгоритми и други техники, които прилагат украинските ВВС. В последните месеци успеваемостта на Украйна при отразяване на атаки с дронове достига до 90%.

Иран използва не само безпилотните летателни устройства, но и морски дронове, обръща внимание още WSJ. Също като Украйна страната остана без военен флот и извършва асиметрични атаки. Според публикации морски дронове са накарали САЩ да изтеглят своите самолетоносачи на безопасно разстояние в региона.

Въпреки коментарите на анализатори и данни от разузнаването за връзките между Москва и Техеран и обмяната на опит между двете страни Доналд Тръмп отхвърли подкрепата на Украйна, която има най-близкото съприкосновение с руските методи. Той дори заяви, че украинският президент Володимир Зеленски е последният човек, от когото би потърсил помощ. Тръмп критикува и своите съюзници в Европа и НАТО, че отказват помощ за операцията в Близкия изток.

САЩ не са отправили официално искане за помощ към съюзниците си

Източници на европейското издание Politico обаче казват, че САЩ реално не са поискали никакво съдействие. Европейските лидери са объркани и от неясните послания на Вашингтон – Тръмп първо ги обвини, че са страхливци и не предоставят своята подкрепа, а след това заяви, че САЩ нямат нужда от такава.

Според Politico позицията, която Европа заема в момента, отговаря и на растящото самочувствие на континента – държавите вече изглеждат по-склонни да се конфронтират с Доналд Тръмп, отколкото да търсят начини да го умилостивят. Европейските съюзници са ядосани, защото САЩ не са се консултирали с тях за операцията си в Близкия изток, която ги засяга много по-пряко, а след като стана ясно, че конфликтът се задълбочава, ги обвиниха в отказ от сътрудничество.

Нещо повече – американският президент многократно е заявявал, че Европа трябва да се заеме със собствените си проблеми (Украйна), за да може Вашингтон да обърне внимание към областите със свои интереси. Той спря да предоставя военна помощ за Киев и очаква Европа да плаща за оръжията, които са без алтернатива на бойното поле в Украйна (ракети за Patriot). Сега Тръмп очаква европейците да вземат участие в неговата операция срещу Иран и тяхната позиция е, че политиката на САЩ в момента е объркваща, непредсказуема и непоследователна.

За дълбочината на разделението говори и информацията на Politico, че Пентагонът за първи път години засекретява годишния си доклад с данни за движението на американски войски и отказва достъп до тази информация както на Конгреса, така и на НАТО. Изданието посочва, че тази информация е необходима при планиране на отбранителните бюджети и отбраната.