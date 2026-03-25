С колко дрона и ракети разполага Иран

Мощта на военновъздушните сили намаля заради западните санкции, но инвестициите на Иран в ракети и дронове през годините позволиха на страната да натрупа това, което американското разузнаване нарече в началото на 2025 г. „най-големия запас“ от такива системи в Близкия изток. Възможностите на Техеран са едновременно цел на войната, водена от САЩ и Израел, които отдавна се стремят да неутрализират тази заплаха, и основното средство на Иран да реагира на нападението, пише Bloomberg.

Иран е използвал тези оръжия срещу Израел, американските сили в Близкия изток и други цели в 12 страни. Ислямската република изненада света на 20 март, когато демонстрира способността си да изстрелва балистични ракети на разстояние до 4000 километра, като удари американско-британска военна база в Диего Гарсия, остров в Индийския океан.

Западноевропейски градове като Лондон и Париж са в обсега на Иран.

Иран е прекарал десетилетия в опити да разшири разрушителната сила и обхвата на своите ракети и дронове. Преди удара, насочен към базата Диего Гарсия, се смяташе, че ракетите на Иран с най-голям обхват могат да достигнат Югоизточна Европа.

Опасенията, че Иран ще създаде ядрено оръжие, повишават залозите; балистичните ракети биха дали на страната възможността да изпрати такава бомба на съществено разстояние, стига местните учени да са усвоили техническите изисквания.

Иран е предоставил технологичните спецификации на своите ракети и дронове на съюзническите милиции в региона, включително „Хизбула“ в Ливан и бунтовниците хути в Йемен. Това е подобрило капацитета на тези групировки за дистанционна атака - способността им да нанасят удари от разстояние, без да привличат незабавен огън директно от целевата зона. Те са използвали оръжията за дистанционна атака, за да атакуват Израел, както и кораби в Червено море. Хутите поеха отговорност за опустошителното нападение срещу саудитско съоръжение за преработка на петрол през 2019 г., удар, за който саудитците обвиниха Иран.

Иранците използват своите ракети и дронове срещу американски и израелски цели в предишни кръгове на военни действия: след като САЩ убиха иранския генерал Касем Солеймани в Ирак през 2020 г.; при престрелки с Израел през април и октомври 2024 г.; и в друг епизод през юни 2025 г., в който САЩ участваха.

Евтините ирански дронове „Шахед“ също така попадат в центъра на руската война срещу Украйна. Русия внася иранските безпилотни летателни апарати в началото на конфликта и след това стартира производството им в голям мащаб. До март 2025 г. Русия изстрелва по 1000 дрона „Шахед“ седмично, за да претовари украинската противовъздушна отбрана, сочат изчисления на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Дроновете „Шахед“ са доказали своята ефективност при промъкване през противовъздушната отбрана и причиняване на щети, включително човешки жертви.

Какви видове ракети притежава Иран?

Иранският арсенал включва крилати ракети, които са способни да маневрират по време на полет. Но балистичните ракети са ядрото на ракетния арсенал на страната. Тези оръжия се насочват по време на първоначалната, задвижвана от ракети част от полета, след което следват траектория без двигател, за да пренесат бойната глава до предварително определената цел. Иранският арсенал включва около половин дузина варианта на ракети с малък и среден обсег от този тип.

Не е ясно какъв тип балистична ракета е използвал Иран, за да удари Диего Гарсия, или дали притежава още такива. Експерти предполагат, че Иран може да е изстрелял прототип на ракета, да е увеличил обхвата на една от съществуващите версии, като е намалил теглото ѝ или дори е да премахнал бойната ѝ глава.

Какви видове дронове има Иран?

Добре развитата програма за военни дронове на Иран произвежда разнообразни безпилотни бойни машини. Иран твърди, че най-новата версия на неговия „Шахед-149“ може да прелети до 4000 километра и да носи до 500 килограма боеприпаси. Много от иранските дронове се наричат ​​„камикадзе“, защото не са проектирани да се завърнат. Според CSIS, тези апарати могат да струват от 20 хиляди до 50 хиляди долара за брой.

Израелската армия изчислява, че Иран е притежавал 2500 балистични ракети в началото на настоящия конфликт. Страната е изстреляла най-малко 1200 ракети по 12 държави от началото на боевете, според Института за изследване на националната сигурност (INSS).

Израел заяви, че е унищожил още стотици ракети при въздушни удари. САЩ и Израел изчисляват, че са унищожили повече от 70% от ракетните установки на Иран, което затруднява страната да изстреля наличните балистични ракети. Въздушните удари са били насочени и към производствени съоръжения за компоненти за балистични ракети.

Израелски представители не дават оценка за арсенала от дронове на Иран. Смята се обаче, че Иран разполага с много по-голям брой дронове, отколкото ракети. Според оценки на Bloomberg, досега са изстреляни над 2100 дрона „Шахед“. Оръжията не се нуждаят от широка инфраструктура за изстрелване и могат да бъдат произведени по-лесно от сложните балистични ракети.