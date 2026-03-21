САЩ и Израел атакуваха иранското съоръжение за обогатяване на уран в Натанз

САЩ и Израел нанесоха удар по съоръжението за обогатяване на уран в Натанз в Централен Иран тази сутрин, съобщи иранската информационна агенция „Тасним“, цитирана от световни медии.

Не е имало изтичане на радиоактивни вещества и жителите в близост до обекта не са били изложени на риск, добави агенцията, цитирана от БТА.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е отчетено повишение на нивата на радиация извън обекта.

Това е един от най-важните обекти за обогатяване на уран в страната. Белият дом твърди, че основната цел на войната, която започна заедно с Израел на 28 февруари, е да се попречи на Иран да придобие ядрени оръжия.

Израел разглежда ядрената и ракетната програми на Иран като най-голямата заплаха за своето съществуване.

По-рано този месец МААЕ потвърди нови щети по сградите при входа на подземния обект в Натанз. МААЕ също така призова за военна сдържаност след атаката тази сутрин срещу иранския ядрен комплекс.

"От съществено значение е да се избегне всякакъв риск от ядрена авария", написа генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси в социалната мрежа Х.

Съединените щати и Израел вече нанесоха удари по ядрената инфраструктура на Иран през юни 2025 г. След това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ядрените съоръжения на Иран са били "напълно и тотално унищожени".

Техеран отрича да се стреми към разработване на ядрени оръжия.

Междувременно израелският министър на отбраната Израел Кац заяви в събота, че страната и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран в следващите дни, съобщава БТА, позовавайки се на ДПА.

Кац заяви след консултации с високопоставени военни служители в щаба на армията в Тел Авив, че ударите ще бъдат насочени срещу иранското ръководство, според информация от кабинета му.

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран с цел "да обезглави неговите командири и да унищожи стратегическите му способности", докато не бъдат елиминирани всички заплахи за сигурността на Израел и интересите на САЩ в региона, добави Кац.

По-рано през деня стана ясно също, че Иран е изстрелял две балистични ракети по военната база на САЩ и Великобритания "Диего Гарсия" в Индийския океан, предаде Ройтерс, като се позова на днешна информация на иранската новинарска агенция „Мехр“.

По-рано в. Wall Street Journal съобщи, че Иран е изстрелял две балистични ракети със среден обсег срещу базата, но не я е поразил.

Според „Мехр“ атаката срещу базата е "значителна стъпка . . . , която показва, че обсегът на иранските ракети е далеч по-голям, отколкото врагът досега си мислеше".

Телевизия CNN, като се позова на американски представители, потвърди, че атаката е била извършена вчера сутринта местно време. Източникът на американската телевизия отбелязва, че ракетите са прелетели разстояние от близо 3800 км от иранското крайбрежие.

