Пламен Димитров: От страна на САЩ липсва пълна стратегическа яснота в конфликта с Иран

Войната в Близкия изток и геополитическото напрежение между САЩ, Израел и Иран продължават да бъдат основна точка в световната икономика, носеща сериозни рискове за глобалните енергийни пазари. Това каза Пламен Димитров, Българско геополитическо дружество, в предаването „Светът е бизнес“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Преслав Райков.

Целите на САЩ и Израел в настоящия конфликт изглеждат ясни – максимално отслабване на Иран, унищожаване на ядрената му програма и преустановяване на подкрепата за неговите проксита в региона, посочи гостът. „От страна на Вашингтон обаче липсва пълна стратегическа яснота, тъй като американският президент изпраща разнопосочни сигнали“, коментира той. Смяната на властта в Техеран не изглежда вероятна към момента, а конфликтът по-скоро се задълбочава, без да се вижда неговият край, допълни още Димитров.

Според събеседника, въпреки че Иран се оказва абсолютно безпомощен във военно отношение да се противопостави на американската и израелската авиация, страната разполага с изключително мощно геостратегическо оръжие. Това е контролът върху теснината на Ормузкия пролив, през която преминава 20% от световната петролна търговия, както и близостта до критичната нефтодобивна инфраструктура на държавите от Персийския залив.

Иран дори планира да въведе такси за преминаващите кораби през протока. Според Димитров тази стратегия за провокиране на икономическа и геополитическа нестабилност има ясна цел – да изплаши САЩ чрез повишаване на цените на бензина преди избори, принуждавайки ги да се оттеглят.

Той допълни, че дипломатическите усилия за овладяване на ситуацията страдат допълнително от факта, че професионалната дипломация в САЩ е изтласкана в ъгъла, което води до огромни комуникационни проблеми с европейските съюзници.

„Въпреки че Европа има финансовия ресурс да надвие в ценовата надпревара по-бедни държави като Пакистан и Индия, задържането на цените на петрола над 100-110 долара за барел крие реален риск от влизане в рецесия“, прогнозира гостът.

В опитите си да диверсифицира доставките, Европа гледа към алтернативни партньори като Азербайджан. „Тяхната роля е важна, но капацитетът им за добив и пренос е ограничен“, обясни Димитров. В момента Азербайджан доставя между 12 и 12,5 милиарда кубични метра газ годишно за ЕС, което е крайно недостатъчно да замести липсите на глобалния пазар, коментира още Димитров, като допълни, че за държави с малко потребление като България обаче, тези количества са ключови и покриват половината от нуждите на страната.

