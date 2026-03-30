Тръмп се закани да унищожи цялата енергийна инфраструктура на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи енергийната инфраструктура на Иран, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната, като същевременно приветства преговорите с Техеран като продуктивни, съобщава Bloomberg.

„Постигнат е голям напредък, но ако по някаква причина скоро не бъде подписано споразумение, което вероятно ще се случи, и ако Ормузкият проток не бъде незабавно „отворен за бизнес“, ще завършим прекрасния си „престой“ в Иран, като взривим и напълно унищожим всички техни електроцентрали, петролни кладенци и остров Харг (и евентуално всички инсталации за обезсоляване!), които умишлено все още не сме „докоснали“, написа Тръмп в социалната платформа Truth Social.

Това е поредната заплаха на американския държавен глава срещу Иран и ултиматум към Техеран да позволи корабоплаването през ключовия проток, месец след началото на бомбардировките на САЩ и Израел. Фактическото затваряне на морския път разтърси световните енергийни пазари и повиши цената на петрола.

Ден по-рано Тръмп заяви, че Техеран се е съгласил с „по-голямата част от“ 15-точковото предложение за условия за прекратяване на огъня, представено от САЩ чрез посредници в Пакистан. Иран е отговорил с пет свои условия, включително запазване на контрола над Ормузкия проток.

Но президентът на САЩ също така намекна, че иска да поеме контрола над иранския петрол в интервю за Financial Times, рискована военна маневра, която би довела до сухопътно нахлуване и окупация на главния център за износ на петрол на Техеран, остров Харг.

Представители на Пакистан, Саудитска Арабия и Турция се срещнаха през уикенда, но остава неясно дали е постигнат някакъв напредък към прекратяване на огъня.

Въпреки че Тръмп продължава да поддържа оптимистичен тон относно преговорите, през последните дни той нареди хиляди американски войници да бъдат изпратени в Близкия изток, включително десантна група и членове на 82-ра въздушно-десантна дивизия.

Нови пречки

Междувременно Испания затвори въздушното си пространство за американски самолети, участващи в удари срещу Иран, мярка, надграждаща по-рано взетото решение да не се допуска използването на съвместните военни бази Рота и Морон, съобщи министърът на отбраната на европейската страна Маргарита Роблес, цитирана от БТА.

"Не разрешаваме нито използването на военни бази, нито на въздушното пространство за действия, свързани с войната в Иран", заяви Роблес пред журналисти в Мадрид.

Испанските власти подчертаха, че този ход се вписва в цялостната позиция на правителството да не участва и да не подкрепя конфликт, който според Мадрид е започнат едностранно и в нарушение на международното право.

"Това е стъпка в продължение на вече взетото решение на Испания да не допринася за тази война", коментира министърът на икономиката Карлос Куерпо в интервю за местна радиостанция.