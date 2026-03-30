Тръмп нарече новите ирански лидери "много разумни", Пакистан се готви да е домакин на преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му и Иран се срещат „директно и индиректно“ и че новите ръководители на Иран са „много разумни“. Той каза това, след като още американски войници пристигнаха в региона, а Техеран предупреди, че няма да приеме унижение, предава Ройтерс.

Тръмп говори в неделя, след като Пакистан, който действа като посредник между Техеран и Вашингтон, заяви, че се готви да бъде домакин на „значими разговори“ през следващите дни, целящи да сложат край на едномесечната война в Иран.

„Мисля, че ще сключим сделка с тях, сигурен съм в това, но е възможно и да не го направим“, заяви Тръмп пред репортери в неделя вечерта, докато пътуваше на борда на Air Force One към Вашингтон.

Според него САЩ вече са постигнали смяна на режима в Техеран след ударите, при които загинаха върховният лидер на страната и други висши представители, но два пъти заяви, че техните заместници изглеждат „разумни“.

Пакистанският външен министър Ишак Дар заяви, че преговорите между външните министри от региона в неделя са включвали начини за скорошно прекратяване на войната и потенциални разговори между САЩ и Иран в Исламабад.

„За Пакистан ще бъде чест да е домакин и да улесни значими разговори между двете страни през следващите дни за обхватно и трайно уреждане на продължаващия конфликт“, каза той. Не е ясно дали САЩ и Иран са приели да присъстват.

Председателят на иранския парламент Мохамед Бакер Калибаф обвини по-рано САЩ, че изпращат послания за възможни преговори, като в същото време планират сухопътно нашествие. Техеран е готов да реагира, ако бъдат изпратени американски войници, добави той.

„Докато американците искат Иран да се предаде, нашият отговор е, че никога няма да приемем унижение“, заяви той в обръщение към нацията.

Американското Министерство на отбраната изпрати хиляди войници в Близкия изток, с което дава варианта на Тръмп да започне сухопътна офанзива.

Израелски официален представител заяви, че няма намерения за ограничаване на атаките срещу Иран преди възможни преговори между Вашингтон и Техеран и че Израел ще продължи да извършва удари срещу, по думите му, военни цели.

Израелски удари

Израелската армия съобщи, че е извършила над 140 въздушни удара срещу Централен и Западен Иран, включително Техеран, през последните 24 часа до неделя вечерта, като е поразила обекти за изстрелване на балистични ракети и складови съоръжения наред с други цели.

Иранските държавни медии съобщиха, че при ударите са поразени летище „Мехрабад“ и нефтохимически завод в северния град Табриз.

Химически завод в Южен Израел, близо до град Беершеба, е бил поразен от ракета или отломки от ракета, след като Израеле прехванал множество залпове от Иран. Официален представител предупреди населението да избягва завода поради „опасни материали“.

Още американски войници пристигнаха в региона

Стотици военни от специалните сили пристигнаха в региона, съобщи New York Times в неделя, като се позова на двама военни представители. Те са в допълнение на американските морски пехотинци, които пристигнаха в петък на борда на щурмови кораб амфибия. Те са първият от два контингента, уточни американската армия.

Пентагонът обсъжда военни варианти, които може да включват сухопътни сили, въпреки че Тръмп не е одобрил такива планове, съобщават редица медии.

В интервю за Financial Times, публикувано в неделя, Тръмп заяви, че иска да „вземе петрола в Иран“ и може да завладее износния център, остров Харг. Поемането на контрола върху Харг ще изисква сухопътни войски.

На острова се обработват 90% от износа на петрол и завземането му би дало на САЩ възможността значително да наруши търговията на Иран с енергоносители. Това би подложило на огромен натиск икономиката на Техеран.

Повечето американци се противопоставят на войната и военната ескалация, която може да доведе до продължителна криза и вероятно ще натежи още върху вече ниския рейтинг на Тръмп преди междинните избори за Конгрес през ноември.

Йеменските хути, които подкрепят Иран, се присъединиха към конфликта в събота, като извършиха първите си атаки срещу Израел и засилиха опасенията, че може да атакуват и така да блокират втори ключов маршрут за корабоплаване, протока Баб ел-Мандеб. Израелските власти заявиха в неделя, че са прехванали два дрона, изстреляни от Йемен.