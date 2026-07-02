Европейският производител на танкове KNDS отлага планираното IPO

Френско-германският производител на танкове KNDS съобщи, че отлага планираното първично публично предлагане (IPO) на акции на фондовите борси в Париж и Франкфурт поради неблагоприятни пазарни условия, предадоха DPA и AFP.

„В светлината на настоящата пазарна нестабилност за европейския отбранителен сектор KNDS обявява, че акционерите му са информирали компанията за намерението си да възобновят процеса на първично публично предлагане при завръщането на по-благоприятни пазарни условия“, се казва в изявление на компанията, цитирано от БТА.

Решението идва след публикация на Financial Times, че инвеститорите се затрудняват да приемат целевата оценка на компанията от над 12 млрд. евро.

KNDS планираше двойно листване във Франкфурт и Париж, което би могло да се окаже едно от най-големите първични публични предлагания в отбранителния сектор в Европа през последните години.

Компанията, която произвежда основния боен танк "Леопард" 2, има около 11 хил. служители и е отчела приходи от 4,4 млрд. евро през 2025 г.

Производителят на тежко военно оборудване е една от най-стратегически важните компании в отбранителния сектор в Европа.

Подготовката му за публичното предлагане обаче беше затруднена от спада в цените на европейските акции в отбранителния сектор, като някои потенциални инвеститори са били отблъснати от колебанията в цените на акциите на отбранителни компании като Rheinmetall, пише Bloomberg, цитирайки анонимни източници, запознати с въпроса.

KNDS управлява пет подразделения: системи, боеприпаси, оборудване, обучение и поддръжка. Продуктите ѝ включват бойни танкове, бронирани превозни средства за превоз на личен състав, преносими мостове и роботизирани превозни средства. Компанията произвежда и големи боеприпаси за снабдяване на тези превозни средства.

Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group и Societe Generale организираха публичното предлагане.