Проблемите около батериите могат да спънат възхода на електромобилите

След като южнокорейският автомобилен концерн Hyundai Motor Co. намери място в медийните заглавия заради обявеното от него изтегляне на редица свои електромобили заради риск от късо съединение, американските производители General Motors Co. и Ford Motor Co. заявиха, че предприемат подобни мерки. Ден по-късно това направи и германският концерн BMW AG.

Превозните средства, застрашени от пожар заради някаква неизправност, не са новост за електрическата ера в транспорта. Приблизително 171 500 коли претърпяват някаква повреда заради неизправност само в САЩ през последните три години, като автомобилите, задвижвани с бензин, са особено склонни към възпламеняване. Но проблемите, засягащи някои от най-големите производители на автомобили в света през последната седмица, са както отражение на излизащите на пазара плъгин модели, така и заплаха за по-широкото разпространение на новите енергийни превозни средства, пише Bloomberg.

Недостатъкът, засягащ плъгин хибридните SUV (sport utility vehicle) модели в Европа, може да попречи на Ford да спазва по-строгите стандарти за емисиите. BMW и Hyundai изтеглят десетки хиляди автомобили, а GM е разследвана от американските регулатори относно безопасността на превозните средства.

„Това, което виждаме при новите пожари (в автомобилите), има повече общо със свлачището при новите модели електромобили и по-големите им продажби през последните няколко години – свидетели сме на повече пожари, просто защото има повече електрически превозни средства“, коментира ситуацията Сам Джафе, управляващ директор в Керн Консултанти, базирани в Боулдър, Колорадо, Energy Research Advisors. „Автомобилните производители са инженери по безопасност, на първо място, инженери по производителност – на второ, така че очаквам всеки производител да реагира на всеки пожар с изключително внимание“, добавя той.

Въпреки че към електромобилите няма такова инстинктивно недоверие, каквото се забелязва спрямо автономните и летящите коли, те изискват силна вяра от страна на потребителите. По-младото и свикнало с технологичния напредък население е една от причините Китай да е най-големият пазар на електромобили в света, твърдят анализатори от Jato Dynamics, като потребителите в Европа и САЩ са по-склонни да се придържат към това, което знаят и разбират.

Химически коктейл

По целия свят инженерите все още се занимават със сложния химически коктейл, който влиза в състава на батериите на електромобилите. Те се намират в глобална надпревара да направят батериите по-евтини, по-леки и по-мощни – като това, според някои анализатори, може да се случи за сметка на безопасността.

Преди седмица Hyundai обяви, че доброволно ще изтегли свои електрически превозни средства Kona заради риск от късо съединение. Дефектът се дължи на неправилно производство на батериите и може да доведе до пожар в превозното средство.

Доброволното изтегляне бе планирано да започне на 16 октомври и предвижда да бъдат направени редица актуализации на софтуера и подмяна на батериите. Изтеглянето засяга 25 564 електрически превозни средства Kona, произведени между септември 2017 г. и март 2020 г.

Четири дни след като министерството на транспорта на Южна Корея обяви кампанията, Hyundai заяви от своя страна, че проверява дали проблемът изисква глобално изтегляне на модела.

Малко след това стана ясно, че Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ разследва дали съществува риск моделът Chevrolet Bolt EV на GM да се запали при паркиране. GM заяви, че си сътрудничи с институцията при разследването и провежда собствена кампания.

Проблеми имаше и при Ford, включващи неговия SUV Kuga. Производителят отложи пускането на подобния на Kuga плъгин Escape в САЩ за следващата година заради риска от пожар.

Плъгин версията на Kuga беше от решаващо значение за Ford да спази по-строгите ограничения на Европейския съюз (ЕС) за емисиите на въглероден диоксид през тази година. Автомобилният производител заяви, че няма да спази стандартите и ще се опита да обедини портфолиото си с друг производител, за да избегне глобите.

BMW все още очаква да постигне целите си относно емисиите за тази година въпреки спирането на продажбата на няколко хибридни модела в Европа и САЩ - SUV X1, X2, X3 и X5; автомобилите от серия 2, 3, 5 и 7; и моделът Countryman на марката Mini. Концернът изтегли около 27 000 превозни средства по целия свят поради рискове от възпламеняване на батериите.

Проблемите около безопасността на батериите могат да повлияят на усилията на концерните за повишаване на производителността, както и на битката за увеличаване на пробега с едно зареждане, смята Алис Ю, анализатор в S&P Global Market Intelligence.

„Производителите се опитват да увеличат енергийната плътност чрез добавяне на повече никел и по-малко кобалт, което увеличава риска от по-малка термична стабилност“, изтъква Ю.

Според нея проблемите с пожарите ще забави процеса на подобряване на качествата на батериите относно зареждането и пробега.

