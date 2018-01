Фараж: Може би е добре да има втори референдум за Brexit

Бившият лидер на британската партия UKIP и един от водещите поддръжници на излизането на страната от Европейския съюз Найджъл Фараж сега заяви, че според него Великобритания трябва да проведе втори референдум по въпроса, предава Bloomberg.

Защо? За да се уреди въпроса поне за поколение напред и за да се заглушат нарастващият брой гласове, които призовават да не се стига до Brexit. “Може би трябва да имаме втори референдум“, написа той в Twitter.

Maybe, just maybe, we should have a second referendum on EU membership. It would kill off the issue for a generation once and for all. https://t.co/FQxniMi5MA