Франс Тимерманс: Имаме сделка за климата

"Имаме сделка за климата", написа в своя профил в Twitter зам.-председателят на Европейската комисия (ЕК) Франс Тимерманс, който отговаря за въпросите по изменението на климата. Неговото изявление е факт, след като стана ясно, че преговорните екипи на институциите на ЕС са постигнали споразумение за нови правила по въпросите на климата.

This is a landmark moment for the EU and a strong signal to the world: our commitment to #ClimateNeutralEU will guide our policies the next 30 years. And positive news to share before #EarthDay. This is a good day for people and planet.