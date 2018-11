Nintendo залага на Pokemon бранда, за да насърчи продажбите на Switch

Снимка: Архив Ройтерс

Японската компания за игри Nintendo залага, че може да продаде милиони конзоли Switch през този коледен сезон, като пусне нова игра с Pokemon, която се свързва с безплатния мобилен хит Pokemon Go и включва нов герой, пише Bloomberg.

Let’s Go Pikachu и Let’s Go Eevee, първите заглавия от популярната серия на най-новата конзола на Nintendo, бяха пуснати на световния пазар в петък. Те предлагат по-добри графики и са създадени така, че да привлекат 850-те млн. фенове, които играят Pokemon Go.

Само тези, които купят новите игри, могат да свържат смарфоните си с конзолата чрез bluetooth връзка. По този начин те могат да си прехвърлят герои между мобилното приложение и игрите в Switch, както и да отключат новия герой, наречен Meltan.

Nintendo си поставя за цел да насърчи продажбите на конзолата си през ключовия период от годината от гледна точка на търговията – Коледа. Анализаторите напомнят за 2016 г., когато дебютът на Pokemon Go засили интереса към 3DS конзолите и потреблението на повече игри от серията.

Експертите твърдят, че Meltan може да продаде 7,5 млн. бройки нови заглавия до март, сочи средната оценка на четирима анализатори, анкетирани от Bloomberg.

За сравнение серията Pokemon продаде 101 млн. заглавия за устройствата на Nintendo от 2004 г. досега, като се нарежда на второ място сред франчайза Super Mario и неговите 121 млн, сочат данни на Nintendo.

