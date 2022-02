Рядък черен диамант беше купен с биткойни

Редкият черен диамант "Енигма" беше продаден в търг на стойност 4,3 млн. долара, като новият собственик използва криптовалути, за да го плати, пише CNBC. Произходът на тези диаманти, наричани още и карбонадо, е все още енигма за учените и те не могат да кажат със сигурност дали са се образували на Земята или идват от Космоса.

Черни диаманти се намират единствено на две места в света - в Бразилия и Централната африканска република.

"Енигма" с тегло от 555,55 карата, или 111 грама, беше продаден по време на търг, организиран от аукционната къща Sotheby`s. Оттам потвърдиха, че диамантът е купен с криптовалути и отказаха да споделят кой е купувачът. Малко по-късно обаче основателят на платформата за блокчейн Hex.com Ричард Харт написа в Twitter, че той е новият собственик на "Енигма", както и че диамантът ще има ново име - "Диамантът Hex.com".

I won the world's largest cut diamond for our #HEXican cultural heritage! It'll be called the https://t.co/mLZsmWqXG0 diamond, it weighs 555.55 carats and has 55 facets. Congratulations to all you #HEXicans with #5555 club https://t.co/mLZsmWqXG0 tattoos. Let's all win together! pic.twitter.com/37mfTGbzMe