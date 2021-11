Богатите търсят спокойствие в морето, яхтите получават попътен вятър в платната

Снимка: Jeremy Suyker/Bloomberg

Когато китайският милиардер Джак Ма пое на път към испанския остров Майорка миналия месец, вниманието беше насочено към факта, че това е първото му пътуване в чужбина след конфликта с регулаторите в Китай през 2020 г., който подряза крилата му, пише Ройтерс.

Но престоят на Ма в слънчевата дестинация на новия му 88-метров круизен кораб Zen, оценяван на 200 млн. долара, хвърли светлина и върху една глобална тенденция – завръщането на суперяхтите.

С нарастването на броя на милиардерите и по-голямото желание след COVID-19 за избягване на тълпите глобалната индустрия на луксозните кораби, оценявана на милиарди долара, се възстановява бързо след почти пълната парализа в началото на пандемията.

„2021 г. е значително по-добра от последните 12 години“, коментира компанията Fraser Yachts.

Продажбите на луксозни кораби с дължина над 30 м са нараснали с над 8% през деветмесечието на 2021 г. спрямо същия период на 2019 г., т.е. преди началото на пандемията, сочат данни на Superyacht Group.

Цената на суперяхтите може да варира от 10 млн. долара за втора употреба до 600 млн. долара за нови, сочат данни от индустрията.

Над 200 нови суперяхти са излезли на вода за първи път тази година до септември спрямо 165 през същия период на 2019 г., съобщава Superyacht Group.

Около 330 са поръчани и трябва да бъдат готови до 2023 г.

„Някои виждат, че ултрабогатите им приятели, които притежават яхти, си изкарваха добре по време на пандемията, докато те седяха заключени у дома. Мисля, че това явление ще се запази през следващите няколко години“, коментира Пепе Гарсия, президент на испанската компания MB92, която е водеща в света за оборудване на суперяхти.

Корабостроителницата на MB92 в Барселона работи на пълен капацитет, а корабите са с дължина до 180 метра. Около 1000 служители боядисват, поставят двигатели и извършват дейности по поддръжката за собственици, които искат яхтите да са готови за сезона на Карибите в края на годината.

Търговският директор на компанията Тксема Рубио казва, че 10% от стойността на покупката се влага годишно в поддръжка и преоборудване.

А с нарастването на броя на милиардерите до 2755 – с 660 повече спрямо година по-рано според Forbes, явно има пари за пръскане, въпреки че активисти критикуват въздействието на частните яхти, самолети и пътувания в Космоса върху околната среда.

Списъкът с поръчки на италианския производител на яхти Ferretti надхвърля 900 млн. евро за периода януари-септември, доста над 691 млн. евро за цялата 2019 г.

„Има една хубава песен на Duran Duran, която се казва All you need is now („Всичко, от което се нуждаеш, е сега“ – бел. ред.)", шегува се главният изпълнителен директор Алберто Галаси. „Пандемията ни научи колко крехък е животът ни. Отлагането вече не е вариант за хората, които могат да си го позволят“, допълва той.

В Azimut Benetti, друг италиански производител на яхти, поръчките са се утроили до 1,2 млрд. евро до август спрямо година по-рано, като американските клиенти стимулират търсенето.

„Реалният бум започна миналата пролет“, коментира главният изпълнителен директор Марко Вале и допълва, че клиентите също така търсят по-големи яхти.

Яхтеният сектор е един от малкото победители от ерата след блокадите. За сметка на това само половината от големите круизни кораби са се върнали в морето до септември при строги мерки срещу COVID, съобщава Cruise Lines International Association.

Въпреки опасенията от заразяване и допълнителни разходи за пътуванията, свързани с COVID, апетитът остава голям. Базираната в Испания туристическа компания Amadeus съобщава, че търсенето на круизи за 2022 г. расте.

Наемането на суперяхта също е вариант, ако човек може да си го позволи.

Едноседмично пътуване с луксозна яхта за до 12 пътници в Гърция или Италия може да струва между 300 хил. и 500 хил. евро, съобщават двама източници от пазара. Глезотиите на борда включват СПА, изискани ястия, обучение по водни спортове и фитнес.

В друга популярна дестинация – Хърватия, около 433 хил. души са се насладили на ваканция с яхта под наем тази година до средата на октомври, с 88% повече спрямо 2020 г., сочат данни на националния туристически борд.

MB92 се стреми към експанзия в Близкия изток, Северна и Южна Америка, а съседът ѝ в Барселона Marina Port Vell ще устрои 23 нови котвени места за суперяхти.

Европейският инвестиционен фонд Squircle Capital има дялове и в двете компании, привлечен от високите маржове и развитието на сектора.

„Смятаме, че има много ясна тенденция за растеж и трансформация“, казва основателят му и директор Хосе Кайрета.

По статията работиха: Божидарка Чобалигова, редактор Бойчо Попов