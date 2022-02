Още 8 емисии се листват на MTF BSE International

Снимка: Investor Media Group

Още 8 емисии ще бъдат листнати на пазара MTF BSE International (където се търгуват чуждестранни акции и фондове - бел. ред.) от 16 февруари, съобщиха от Българската фондова борса. Сред тях са британската WisdomTree Inc. и германската ETC Issuance GmbH.

Това е третата порция листвания, като първата от юли 2021 г. беше с 90 инструмента, а втората от декември 2021 г. - със 100 инструмента.

Така общият брой на инструментите ще достигне 198, сред които вчера се търгуваха книжа на Moderna, Meta, iShares III Plc - iShares Co, Pfizer Inc, Mercedes AG, Tesla Inc, Porsche Automobil Holding SE, Tui AG, Volkswagen AG, Vanguard Funds Plc - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, Daimler Truck Holding AG, Deutsche Post AG, Deutsche Lufthansa AG, Apple Inc., Walt Disney Co. и HIVE Blockchain Technologies.

Отскоро в някои дни оборотът с тези акции на БФБ е по-голям от този с българските книжа.



MTF BSE International отбеляза месечен рекорд с 5,7 млн. лв. оборот през януари, като преди това правеше по между 2 и 3 млн. лв. от септември до декември 2021 г.

Отново посредникът ЦКБ е фактор на пазара MTF BSE с покупки за 4,3 млн. лв., но и други вече са активни, като „БенчМарк“ с 542 хил. лв., „Карол“ с 520 хил. лв. и „Елана Трейдинг“ АД с 301 хил. лв.

MTF BSE International е многостранна система за търговия, организирана от БФБ, която предоставя възможност на местните инвеститори да диверсифицират своите портфейли с финансови инструменти, издадени от едни от най-известните и ликвидни компании в света.

Месец Година Оборот на MTF BSE International в лв. юли 2021 163 896.49 август 2021 463 021.65 септември 2021 2 122 197.17 октомври 2021 2 959 856.16 ноември 2021 2 425 701.92 декември 2021 2 193 420.78 януари 2022 5 703 538.50 Общо 10 328 094.17

По статията работиха: Мариян Йорданов, редактор Десислава Попова