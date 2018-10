Мъск отваря скоро тестовия тунел на своята свърхскоростна транспортна система

Илон Мъск направи крачка напред в изпълняването на своята визия за бъдещето на обществения транспорт, обявявайки, че тестовият свръхскоростен тунел на неговата Boring Company ще бъде отворен след по-малко от два месеца, предава Bloomberg.

"Първият тунел е почти готов“, написа Мъск в официалния си акаунт в Twitter.

“Отваря на 10 декември“, допълни той в друга публикация.

The first tunnel is almost done