Nintendo: Най-успешната компания за игри за 2017 г.

Снимка: Архив Ройтерс

При толкова много чудесни игри, 2017 г. се радваше на силни студиа и издатели, стоящи зад тези успешни заглавия. Според VentureBeat големият победител за годината обаче е Nintendo.

Според сайта японската компания е направила добро завръщане през последните 12 месеца.

Още през 2016 г. Nintendo започна да си проправя път нагоре. Светът очакваше с нетърпение нейната хибридна конзола Switch, а NES Classic Edition влезе многократно в новините, след като стана почти неоткриваема в магазините, тъй като се разпродаваше на мига. Усилията на Nintendo в мобилните игри пък започнаха още през ноември 2016 г. със "Super Mario Run".

Но никой не предполагаше колко силна година ще има Nintendo. След разочароващото представяне на Wii U, Switch успя да продаде 10 млн. конзоли от пускането на устройството на пазара през март. Тя почти се доближава до 13,56 млн. продадени до момента бройки от модела Wii U.

Nintendo подкрепи Switch с редица качествени игри. Всеки месец след пускането на конзолата, фирмата обявяваше и поне по едно значимо заглавие. Сред тях са две от най-харесваните игри за годината: “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” и “Super Mario Odyssey”.

Успехът на Nintendo за 2017 г. отива отвъд Switch. Нейните усилия в сферата на мобилните игри продължават с “Emblem: Heroes” и “Animal Crossing: Pocket Camp”, а като цяло предложенията ѝ за Android и iOS носят милиони долари приходи.

Компанията дори успя да оглави NES Classic със своето предложение SNES Classic. Новото устройство помогна на хората да играят любимите си игри от познатите ни в миналото телевизионни игри, но SNES Classic изпъкна и с това, че пусна преди непоказвана игра - “Star Fox 2”.

Nintendo се представи добре и по отношение на това да се увери, че хората наистина могат да намерят SNES Classic.

Създателката на Супер Марио имаше нужда от силна 2017 г. А сега, в края на годината, е трудно да си представим дали можеше да има по-добър сценарий за гиганта.

