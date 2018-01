Spotify се изправя пред съдебно дело

Снимка: Архив Ройтерс

Музикалната стрийминг компания Spotify е съдена от Wixen Music Publishing по обвинение, че е използвала хиляди песни, включително такива на Том Пети, Нийл Йънг и The Doors, без лиценз и без да плаща компенсации на музикалния издател, предава Ройтерс.

Wixen е компания, която лицензира ексклузивно песни като “Free Fallin” на Том Пети, “Light My Fire” на The Doors, “(Girl We Got a) Good Thing” на Weezer, и работи с изпълнители като Стиви Никс. Фирмата търси обезщетение за нанесени щети на стойност 1,6 млрд. долара.

Spotify не е успяла да получи директния и задължителен лиценз от Wixen, който да ѝ позволи да репродуцира и дистрибутира песните, твърди Wixen в делото, което е завела миналата седмица в Калифорнийския федерален съд.

Wixen също така обвинява Spotify, че е аутсорснала работата си към трета страна - доставчика на услуги по лицензиране и отчисления Harry Fox Agency, който обаче не е достатъчно подготвен за задачата.

Spotify отказва да коментира въпроса.

През май базираната в Стокхолм, Швеция, компания плати 43 млн. долара, за да сложи край на дело, в рамките на което беше обвинена, че не плаща отчисления за част от песните, които предлага на потребителите

Spotify, която планира първично публично предлагане тази година, се радва на около 20% ръст на стойността си през последните няколко месеца до 19 млрд. долара.

