About You увеличава приходите си, но продължава да е на загуба

Тримата съоснователи. Снимка: About You

Дигиталната модна платформа About You увеличи корпоративните приходи през третото тримесечие, приключило през ноември 2021 г., с 48% в сравнение със същото тримесечие на миналата година до над 512 млн. евро. Като цяло деветмесечните приходи са се увеличили с почти 55% на годишна база до над 1,33 млрд. евро, обяви компанията.

След представянето на данните цената на акциите преживя волатилна сесия. Първоначално тя се повиши до 19,60 евро, след това спадна до под 18 евро и после се възстанови. Анализаторите са по-оптимистично настроени за перспективите на модния портал, отколкото акционерите: средно анализаторите очакват целева цена между 27 и 32 евро.

Фолкер Босе, анализатор в Baader Bank, вижда „силно тримесечие“ на About You и „пълен напред за акциите". Фактът, че цената на акциите не отразява възходящата тенденция, не кара съоснователя и съизпълнителен директор Тарек Мюлер да се притеснява. Краткосрочната цена на акциите „няма значение“ за него, уверено подчертава предприемачът, цитиран от Handelsblatt.

„След първичното публично предлагане се представихме сравнително най-добре в сравнение с нашите конкуренти“, казва съизпълнителният директор в интервю за Handelsblatt. От друга страна, цената на акциите се определя от външни фактори, например инфлация и несигурност на пазарите.

Освен това технологичните акции и акциите в областта на електронната търговия в момента са „наказвани“. „Но ние постигнахме целите си и цената на акциите вероятно ще ги последва в някакъв момент", убеден е шефът на About You.

Модната платформа стана публична в средата на юни. Емисионната цена по това време бе около 23 евро, а през първия ден на търговия нарасна до 26 евро.

Повече активни клиенти, по-висока стойност на поръчките

В сравнение с предходната година броят на активните клиенти се е увеличил с една трета до 10,6 милиона в края на третото тримесечие. Средният брой поръчки на клиент е 2,9 и също се увеличава с 6,4%. Средната стойност на поръчката сега е 58,80 евро, което е с пет процента повече от предходната година.

Търговецът на дребно на модни стоки се разраства предимно извън родния си пазар в Германия. Докато в немскоговорящите страни About You успя да отбележи ръст от 27%, в останалата част на Европа онлайн търговецът на дребно отбеляза ръст от две трети. „По време на нашето първично публично предлагане това не беше толкова ясно видимо, колкото е сега“, каза Мюлер.

Компанията бележи силен растеж не само в чужбина. Тя генерира по-голям оборот и с бизнес клиенти, обяснява съоснователят и съизпълнителен директор Тарек Мюлер. Бизнесът B2B се удвоява до 48,7 милиона евро.

Силният растеж в чужбина обаче е за сметка на коригирания марж на печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (Ebitda), който през третото тримесечие е минус 6%. Компанията отчита загуби в размер на 30 млн. евро преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация.

Потвърдена бе прогнозата за цялата година

About You работи на загуба и за първите девет месеца: коригираният марж на Ebitda е минус 4,2%, а загубата е малко под 56 милиона евро. В Германия, Австрия и Швейцария обаче компанията е на печалба.

За финансовата година, която приключва в края на февруари, About You потвърди прогнозата си за продажбите и понастоящем счита, че тя ще е в горната половина на диапазона от 1,72 до 1,77 млрд. евро. Това би означавало ръст от 48 до 52%. Загубата за цялата година ще възлезе на 70 млн. евро. Освен това About You възнамерява да инвестира още повече - до края на годината ще бъдат инвестирани 50 млн. евро.

Мюлер не вижда конфликт на целите между растежа и устойчивостта. Делът на модата втора употреба и още повече на устойчиво произведената мода ще продължи да се увеличава: „Клиентите искат да пазаруват по-устойчиво и по-качествено и след това да препродават дрехите“, обяснява Мюлер. „Тези, които не реагират на това, ще изчезнат от пазара“, допълва той.

Той не се осмелява да прогнозира кога пандемията ще престане да влияе на бизнеса. Мениджърът все още очаква „значителен растеж“. По време на представянето на данните Мюлер обяви и пускането на собствена платформа за хип-хоп мода за началото на лятото на 2022 г., която ще се нарича Why not. About You се смята за особено успешна сред клиентите от поколенията Y (известно още като милениал, родени в периода 1980-1995 г.), и Z (хора, родени между 1996 и 2009 г.), включително и защото компанията се е фокусирала върху социалните мрежи още в началото на съществуването си.

Освен това компанията съобщи, че се готви да доставя в други страни извън Европа ограничена гама продукти за тази целева група. През декември тя отвори онлайн магазин на английски и испански език с намален асортимент, който е достъпен в цял свят и може да извършва доставки до повече от 100 държави. Целта е да се пресее пазарният потенциал и да се генерират нови данни.

Германският моден ритейлър About You навлезе на българския пазар в края на 2019 г. като част от европейската си експанзия. В първите месеци онлайн магазинът за дрехи и аксесоари направи агресивна рекламна кампания и комуникация чрез инфлуенсъри, за да си извоюва дял от пазара. Така About You стана директен конкурент на вече установената в България платформа Fashion Days, която от 2015 г. е част от румънския електронен търговец eMag.

Освен модни продукти към крайни клиенти компанията предлага и услуги, насочени към бизнеса (B2B), сред които облачни и маркетинг решения. Доставката и евентуално връщане на стоката са безплатни. Компанията твърди, че се отличава от конкурентите си по това, че предлага на потребителите персонализирани продукти на база онлайн активността им и предишни техни търсения.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева