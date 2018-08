Холивуд се радва на силно лято с ръст на приходите от билети с 12,8%

Снимка: Архив Ройтерс

Американският бокс офис постигна силен растеж това лято с нарастване на приходите с 12,8% спрямо същия период на миналата година, който беше най-слабият от две десетилетия, съобщава CNN.

Това лято филмите за супер герои, документалните филми и тези, които възвестиха нова ера в представянето на екрана, са „пълната противоположност“ на катастрофалните продажби на билети миналата година, казва Пол Дергарабедиан, анализатор на социалните мрежи в comScore (SCOR).

„Миналото лято даде повод на късогледите критици да обявят смъртта на посещенията на киносалоните. Но цикличният характер на индустрията отново беше доказан със силно лято и филми, които предложиха всичко – от кинематографичен фаст фууд до кинематографична изискана вечеря“, допълва той.

Филми с разнообразен актьорски състав или на теми, свързани с отношенията между расите, получиха силен отзвук сред почитателите на киното това лято.

„Бандитките на Оушън“, продължение на „Бандата на Оушън“ с изцяло женски състав, оглави бокс офиса в първия си уикенд през юни. Оттогава филмът събра приходи от 138 млн. долара в САЩ, което го поставя в топ десет на най-доходоносните филми това лято.

Филмът на Бутс Райли Sorry to Bother You с бюджет от 3 млн. долара донесе около пет пъти повече приходи от тази сума след премиерата си миналия месец. Лентата на Спайк Лий BlacKkKlansman донесе приходи от 26 млн. долара през първите си две седмици, което е най-добрият резултат за филм на режисьора от „Човек отвътре“ от 2006 г.

А филмът Crazy Rich Asians, първият от 25 години насам с предимно азиатски актьори в състава си, надмина очакванията в бокс офиса и се превръща в една от най-доходоносните романтични комедии в последните години. Warner Bros подготвя продължение на лентата, което е в начален етап.

Това лято документалните филми също се представят добре. Филмите Three Identical Strangers, RBG и Won’t You Be My Neighbor преминаха границата от десет милиона долара, а последният дори донесе приходи от 22 млн. долара. И трите филма бяха разпространявани в по-малко от 1000 киносалона.

Документалният жанр обикновено не е много популярен в бокс офиса, но това лято явно е изключение. Най-добре представилият се документален филм миналата година беше лентата на Disney Born in China, който донесе приходи от 13,8 млн. долара.

Три от петте най-доходоносни филма това лято са на Disney. На първо място е „Феноменалните“ 2, а „Соло: История от Междузвездни войни“ и „Ант-мен и Осата“ на Marvel заемат съответно четвърто и пето място.

Disney има пазарен дял от около 35% от общия бокс офис това лято, сочат данните на comScore. Това не включва рекордният първи уикенд на „Отмъстителите: Война без край“, чиято премиера се състоя няколко дни преди началото на сезона през май.

Дори най-разочароващият филм на киностудиото това лято е донякъде успешен. „Соло: История от Междузвездни войни“ е донесъл приходи от 213 млн. долара, макар че те не са твърде високи като за филм от хитовата поредица.

„Киностудиата засилват позициите си, за да се конкурират не само помежду си, но и със стрийминг услуги като Netflix. Това лято показа, че хората все още обичат да ходят на кино“, казва Ники Новак, кореспондент на Fandango.

По статията работи: Божидарка Чобалигова