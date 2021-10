Apple се доближава още малко до автомобилната индустрия

Снимка: Bloomberg LP

Американският технологичен концерн Apple Inc., чийто интерфейс CarPlay се използва от милиони шофьори, за да контролират с него музиката, да получават указания от навигацията или да осъществяват телефонни обаждания, се стреми да разшири обхвата си в автомобилната индустрия.



Компанията работи върху технология, която би имала достъп до функции като система за контрол на климатиците, скоростомера, радиосистемата и седалките, твърди Марк Гърман от Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с усилията на концерна. Инициативата, известна вътрешнофирмено като IronHeart, все още е в начален етап и ще изисква сътрудничеството на автомобилните производители.



Проектът на Apple защитава идеята, че автомобилите могат да бъдат основен източник на пари за технологичния гигант - дори и без да продава самото превозно средство. Въпреки че плановете за собствен автомобил на Apple се сблъскват с неуспехи, включително и заради напускането на ключови мениджъри през тази година, компанията продължава да развива CarPlay. Тя позволява на клиентите да свържат своите iPhone с превозно средство, за да контролират функциите на т. нар. инфотеймънт система. Седем години след пускането CarPlay се предлага от повечето големи автомобилни производители.

IronHeart ще придвижи CarPlay още една крачка напред. Базираната на iPhone система може да получи достъп до редица контролни фукнции, сензори и настройки, твърдят източниците, които са пожелали да не бъдат идентифицирани, тъй като проектът още не е обявен официално.

Системата ще дава показания за вътрешната и външна температура, както и за влажността, температурни зони, системи за размразяване, настройки за регулиране на високоговорители за съраунд звук, еквалайзери, субуфери и др. Ще има опция и за регулиране на седалките и подлакътниците. Ще се контролират и скоростомера, тахометъра и групи инструменти за горивото.



Говорител на Apple отказва да коментира пред Bloomberg плановете за автомобили на базираната в Калифорния компания. Акциите на Apple поскъпнаха с 1,1% до 143,49 долара в четвъртък.



Предоставяйки достъп до контролните функции, Apple може да превърне CarPlay в интерфейс, който да обхване почти цялата кола. Тези данни могат да бъдат използвани и от Apple или трети страни за създаване на нови видове приложения или добавяне на допълнителни функции към съществуващите. Някои потребители на Apple се оплакват от необходимостта за преминаването на CarPlay от вградената в автомобилна система.

Усилията за IronHeart е тези услуги да бъдат подобни на подхода на Apple към здравните и домашните технологии. Компанията предлага приложение за iPhone, с което осъществява достъп и обобщава данни на външни медицински устройства, като използва своя HealthKit. Междувременно приложението Home използва системата на Apple HomeKit за управление на интелигентни уреди на други производители, включително термостати, камери за видеонаблюдение и ключалки на вратите.

IronHeart ще представлява най-силния опит на Apple да влезе в сектора на автомобилите от пускането на CarPlay през 2014 г., но може да не се превърне в хит сред автомобилните производители. Те може да не са склонни да предадат контрола върху ключови функции на Apple. Въпреки че CarPlay вече е интегриран в повече от 600 модела автомобили, други инициативи на Apple, стартирани през последните години, са по-мудни в сътрудничеството с автомобилните производители.

През 2015 г. Apple започна да позволява на автомобилните производители да създават приложения на трети страни за CarPlay, които да имат достъп до радиото в автомобила, GPS и контрола на климатиците. През 2019 г. започна да поддържа CarPlay на вторични екрани на автомобили. Година по-късно пусна CarKey, функция за отключване на автомобил с iPhone или Apple Watch, и маршрутизиране на електрически превозни средства. Освен това iPhone разбира кога е свързан с електромобил и автоматично предоставя информация за зарядни устройства в близост до колата.



Но производителите на автомобили често отказват да добавят тези подобрения. Приложенията за климатика и радиото се поддържат само от няколко автомобила. А функцията за маршрутизиране за електрически превозни средства не е налична за коли, които в момента са на пазара. Разширяването на дисплея с CarPlay се поддържа само от няколко марки, като BMW и Volkswagen, а CarKey засега е налично само за някои модели на BMW.

За известно време Apple позволи и на гласовия си асистент Siri да управлява някои функции на автомобила, като му позволи да променя аудио източници и радиостанции, да премества седалките и да управлява климатичните настройки. Но тези функции, които разчитаха на поддръжката на приложения от производителите на автомобили, бяха премахнати в iOS 15, най-новата версия на операционната система за iPhone. Apple може в крайна сметка да забави или дори да анулира функциите на IronHeart, ако не показват достатъчно добър прием.

Някои производители, включително Tesla Inc., изцяло пренебрегват усилията на Apple и Google, като избраха да създадат свои собствени информационно-развлекателни екосистеми от следващо поколение. Ford Motor Co. също се стреми да стане по-независим. Наскоро компанията нае Дъг Фийлд, бившия главен инженер на Tesla и ръководител на собствения автомобилен проект на Apple, за да работи по софтуера.



И все пак производителите на автомобили рискуват да издразнят феновете на iPhone, като се фокусират върху собствените си несъвместими системи. А това в крайна сметка може да накара повече от тях да възприемат технологията на Apple. Те също могат да изберат да внедрят функциите по различни начини в зависимост от автомобила. В някои превозни средства Apple може да получи контрол върху климатичната система, докато други може да предлагат само достъп до високоговорителите.



За Apple проектът би могъл да е полезен за усилията му да построи самоуправляваща се кола. Компанията обаче няма да събира данни за потребителите или автомобилите като част от инициативата.



След напускането на Фийлд компанията назначи шефа на софтуера на Apple Watch and Health Кевин Линч за ръководител на автомобилния проект. Но концернът все още е на години от представянето на истинска кола, ако въобще представи такава. В проекта на Apple са ангажирани няколко бивши вицепрезиденти на Tesla и бившият изпълнителен директор на поделението за електрическите автомобили на BMW Улрих Кранц

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова