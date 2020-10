Калифорния нанесе пореден удар на Uber и Lyft

Снимка: EPA/ETIENNE LAURENT

Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. трябва да се съобразят със заповед, която изисква от тях да прекласифицират своите шофьори като служители на компаниите, съобщи в края на миналата седмица апелативен съд в Калифорния, като потвърди решение на по-ниска съдебна инстанция от август. Това всъщност е решение, което заплашва да наруши бизнес моделите на компаниите.

Uber и Lyft ще трябва да се съобразят с прекласификацията в рамките на 30 дни след официалното решение, което може да отнеме няколко седмици. Компаниите, заедно с DoorDash Inc., Postmates Inc. и Instacart Inc., събраха над 189 милиона долара за инициатива за гласуване на 3 ноември, като поискаха избирателите да ги освободят от тази прекласификация. Този резултат би заменил всички съдебни решения, пише The Wall Street Journal.

Предложение 22 (Proposition 22), както се нарича вотът, е най-скъпият референдум в историята на Калифорния.

Решението от миналата седмица сигнализира, че съдебната система на Калифорния застава на страната на щата в битка с високи залози, включваща най-големите компании в страната за споделени пътувания и доставка на храна. Щатът прилага нов закон от 1 януари, целящ да накара компаниите да прекласифицират своите шофьори като служители, отговарящи на условията за обезщетения като платен болничен и здравни осигуровки. Тези ползи биха натежали на финансовите резултати на компаниите в момент, в който те и без това изпитват затруднения да реализират печалби.

Компаниите твърдят, че техните служители са класифицирани правилно като независими изпълнители съгласно закона, въпреки че са набрали рекордни пари с молба избирателите да ги освободят от новото задължение.

Самият закон, известен като AB5, не ограничава гъвкавата работна дейност. Но всяка компания води агресивна кампания по този въпрос, казвайки, че прекласификацията ще принуди шофьорите да работят по предварително планирани смени. През последните седмици, например, Uber е изпратил съобщения в приложението до шофьори, че ще може да наеме само трима от всеки десетима като служители. Отделно е уведомил потребителите, че цените им ще се повишат с между 20% и 100%.

„Това не са измислени прогнози“, заяви изпълнителният директор на Uber Дара Косровшахи на конференция на Wall Street Journal във вторник.

В становище от 70 страници апелативният съд пояснява, че някои от аргументите „звучат така, сякаш обвиняемите твърдят, че са “твърде големи, за да им се нарежда какво да правят“.

„Обемният бизнес на подсъдимите с техните стотици хиляди шофьори в цялата страна, размерът и мащабът на съответните им операции и ефектите върху различни трети страни, за които те настояват, че ще произтичат от заповедта на първоинстанционния съд“, в крайна сметка се аргументират срещу тях”, заяви съдът, "като потвърди степента на вредата, нанесена поради безспорната им неспособност да предостави ползи от заетостта на много хиляди шофьори в целия щат”.



„Днешното решение означава, че ако гласоподавателите не кажат “Да” на “Предложение 22", шофьорите ще бъдат възпрепятствани да продължат да работят като независими изпълнители, като стотици хиляди калифорнийци ще останат без работа и вероятно ще затворят услугата в голяма част от щата”, казва говорител на Uber. Говорителка на Lyft заяви: „Това решение повече от всякога принуждава избирателите спешно да застанат до шофьорите и да гласуват с „Да“ в подкрепа на 22”.

Ако “Предложение 22" успее, компаниите твърдят, че ще гарантират нова защита на работниците, като предоставяне на цена от 30 цента на миля, за да се отчетат разходите за бензин и други превозни средства, субсидии за здравни грижи за шофьори, които работят 15 или повече часа седмично и застрахователно покритие за злополука, докато са на работа. Но критици твърдят, че тези защити са недостатъчни в сравнение с ползите, предоставени на служителите в компаниите.

Uber и Lyft заявиха, че обмислят обжалване на решението от миналата седмица пред Върховния съд на Калифорния.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова