Оператор на зарядни станции излиза на борсата чрез сделка със SPAC компания

Операторът на мрежа от зарядни станции за електромобили EVgo Services LLC се приближава до сделка, която ще му позволи да излезе на борсата чрез сливане с компанията със специално предназначение (SPAC) Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition Corp., съобщава Bloomberg, като цитира източници, запознати с въпроса.

Трансакцията може да оцени обединеното предприятие на повече от 2 млрд. долара, посочва един от източниците, пожелал да запази анонимност. Според него официалното обявяване на сделката може да се случи още днес.

Мрежата на EVgo се захранва изцяло от енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Компанията е основана през 2010 г. и разполага с 800 обекта за зареждане в над 600 населени места в 34 американски щата. Тя разполага с клиентска база от над 200 хил.потребители, според данни, публикувани на нейния уебсайт.

Партньори на EVgo са автомобилни концерни като BMW AG, General Motors Co., Nissan Motor Co. и компании за споделено пътуване като Uber Technologies Inc.

Change Crisis, ръководена от главния изпълнителен директор Дейвид Крейн, успя да набере през септември 230 млн. долара за осъществяване на целите си по отношение на климатичните промени.

EVBox, друга компания, оперираща в сферата на зарядните станции, се съгласи през декември да стане публично дружество чрез сливане с TPG Pace Beneficial Finance Corp., друга SPAC, чиито акции увеличиха стойността си двукратно след новината.

