Платформа за споделяне на коли обмисля листване чрез SPAC компания

Снимка: Bloomberg L.P.

Платформата за споделяне на автомобили Getaround Inc., която функционира като Airbnb за превозни средства, се е договорила да се листне на борсата чрез сливане с компанията със специално предназначение (SPAC) InterPrivate II Acquisition Corp., компания за придобиване със специална цел.

Трансакцията ще осигури на комбинираната компания оценка от около 1,2 млрд. долара, съобщава Bloomberg.

Основателят и главен изпълнителен директор на Getaround Сам Зайд ще ръководи базираната в Сан Франциско компания, която ще се търгува на Нюйоркската фондова борса със символите GETR.

„Повече от година се подготвяхме да станем публична компания“, споделя Зейд в интервю, добавяйки, че компанията предпочита сливането с InterPrivate II пред опциите за набиране на капитал, като допълнително частно финансиране или първично публично предлагане (IPO) поради сигурността на парична инфузия.

InterPrivate II, водена от председателя и главен изпълнителен директор Ахмед Фатух и вицепрезидентите Брайън Фам и Алън Пинто, набра около 259 млн. долара в своето IPO през март 2021 г. Първата InterPrivate се сля с Aeva Technologies Inc., стартъп за лазерни сензори, основан от двама бивши инженери на Apple Inc. В същото време InterPrivate III Financial Partners Inc. се договори да се слее с финтех стартъпа Aspiration.

Въпреки предизвикателните пазарни условия за SPAC компаниите, които са изправени пред засилено регулиране, интересът към тях остава, посочва Фатух.

„SPAC структурата може да предложи повече сигурност на една компания, отколкото IPO“, изтъква Фатух, като посочва способността на фирмите с прани чекове да осигуряват капитал при предварително определени условия.

По думите му InterPrivate II може да проучи възможността за набиране на допълнителен капитал в подкрепа на сделката с Getaround.

Основана през 2009 г., Getaround оперира в осем държави, включително в САЩ, Великобритания, Франция и Германия. Компанията, която изчислява, че несподелените автомобили не работят 22 часа в денонощието, заяви, че цели да намали броя на превозните средства на пътя, което може да редуцира въглеродните емисии и задръстванията.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Божидарка Чобалигова