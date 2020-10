Uber инвестира над 150 млн. долара в корейска компания

Снимка: Bloomberg LP

Американският технологичен концерн Uber Technologies Inc. обяви, че е вложил над 150 млн. долара в съвместно предприятие и партньорство с южнокорейската компания SK Telecom Co Ltd. В съвместно изявление компаниите обявиха, че SK Telecom планира да отдели своя бизнес за мобилност T Map Mobility.

SK Telecom планира да отдели своето приложение за навигация и споделени пътувания T Map Mobility на 29 декември, създавайки нова услуга с над 200 000 шофьори на таксита и 750 000 месечно активни потребители. След това ще се сформира отделно съвместно предприятие за автомобилни превози с Uber, която ще инвестира 100 милиона долара за 51% дял. Uber също така ще инвестира още 50 млн. долара в самата T Map Mobility. Двете компании очакват да започнат дейност през първата половина на следващата година.

Очаква се SK Telecom и новият му американски партньор сега да разработят платформа за мобилност с пълен набор от услуги, която включва решения за паркиране, пътуване с таксита, продажби и наеми на автомобили, зареждане с гориво и застрахователни услуги, предава Bloomberg.

SK Telecom е водещият мобилен оператор в Южна Корея, а Uber няколко пъти се опитва да навлезе на южнокорейския пазар, но засега неуспешно. Бизнесът на Uber в азиатската държава все още не успява да се докаже като успешен, след като компанията се отказа от услугата си за доставки на храна, не успявайки да преодолее доминиращата позиция на местния оператор Woowa Brothers Corp. През 2017 г. съд в Сеул глоби местното звено на Uber с 10 милиона вона (около 9 000 долара) заради оперирането на нелегален бизнес за наемане на таксита - след години на юридически натиск от страна на южнокорейското правителство.



Партньорството се случва в момент, в който Uber проучва сделки, които биха могли да разширят услугите ѝ извън установените пазари. Компанията обмисля закупуването на съвместната услуга за споделени пътувания и паркирания Free Now на Daimler AG и BMW AG в сделка, която може да увеличи пазарния ѝ дял в Европа и Латинска Америка, съобщи по-рано Bloomberg News.



Въпреки че базираният в Сан Франциско Uber наскоро сви своите глобални амбиции, той все още оперира в над 10 000 града в около 70 държави. Лондонски съдия предостави на услугата за превоз 18-месечно удължаване на лиценза преди 10 дни, което позволи на компанията да продължи да работи на най-големия си европейски пазар.

Печеленето на пари с услугите за мобилност се оказа предизвикателство както за технологичните фирми, така и за автомобилните производители. Наредбите за транспорта се различават значително в различните региони и затрудняват разширяването на дейностите.

